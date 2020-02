In mezzo al clima sanremese, il resto del mondo sembra andare in una direzione ben precisa, e Chanel lo sa bene. Oggi, tra gli oggetti di lusso da ammirare incantati, figura la Flask bag della Maison più famosa e ambita al mondo. Ma cos’è una Flask bag?! Presto detto. Non è nient’altro che una, in questo caso lussuosissima, bottiglia d’acqua riutilizzabile. Ne abbiamo subìto l’ondata negli ultimi tempi, mentre l’interesse per l’ambiente, contro gli sprechi inutili, è in costante aumento. Di soluzioni ecosostenibili ne è pieno l’Amazon, ma Chanel, come sempre, sta un passo avanti (e tre zeri sopra).

La maison francese ha fatto il suo trionfale ingresso nel mondo dell’ecosostenibilità, è arrivata la Flask bag firmata Chanel, dal costo tutt’altro che sostenibile.

La bottiglia riutilizzabile è venduta a più di 5.000 euro. Sì, hai letto bene. Descriviamo la meglio. La lussuosa bottiglia d’acqua riutilizzabile è disponibile in metallo color oro con un tappo nero in plastica e con l’iconico logo Chanel ad incastro, la doppia C. Ma la parte migliore di questo semplicissimo contenitore d’acqua dobbiamo ancora spillarla. La bottiglia viene venduta avvolta in un’apposita borsa Chanel trapuntata nera, davvero molto chic. La Chanel Flask Bag è sicuramente un assaggio di lusso per tutti i giorni. A parte il prezzo, però, questa non risulta un’idea del tutto originale, infatti non è la prima volta che un marchio di alta moda lanci una bottiglia d’acqua sfarzosa.

Ad esempio, il designer di Off-White, Virgil Abloh, ha rilasciato una gamma (da 60 euro) di bottiglie in vetro. Una collaborazione, la loro, nata insieme alla società di filtrazione dell’acqua SOMA e al marchio di acqua di fascia alta Evian, nel febbraio 2019. Prada ha lanciato anche la propria bottiglia riutilizzabile e di design, in collaborazione con The Corner Shop di Selfridge, a novembre 2019. Poi c’è Vivienne Westwood, che ha collaborato con la società di bottiglie in acciaio inossidabile 24 Bottles, per lanciare la Clime Bottle (da 40 euro). Ciò per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’inazione sui cambiamenti climatici.