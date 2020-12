Nella rivista Palace sono proposte le case Vip di due star della musica pop che sono state messe in vendita. Stiamo parlando di nientemeno che Selena Gomez e Britney Spears! Ma andiamo a spulciare per bene di cosa tratta questa ‘svendita’ e quanta bellezza e ricchezza è racchiusa all’interno delle due case messe in vendita.

Case Vip in vendita. Due regine della musica pop vendono casa

Con i suoi 189 milioni di follower su Instagram, la vita di Selena Gomez è decisamente sotto gli occhi di tutti. Quindi, quando la sua casa a Calabasas, in California, è stata messa in vendita, ha attirato l’attenzione dei fan e dei cacciatori di proprietà. L’ex star di Disney Channel afferma che la sua casa è in vendita a 6,6 milioni di dollari. La casa si sviluppa su 3,1 acri di giardini lussureggianti ed era precedentemente di proprietà del rapper marocchino-americano French Montana. Venduta poi alla Gomez nel 2016. La villa è decorata con arredi moderni ed elementi classici e offre cinque camere da letto e sei bagni.

La proprietà si trova nella comunità Mureau Estates di Calabasas. In aggiunta al fattore sfarzo ci sono cinque camini. Ma anche la cucina dello chef per ospitare grandi feste, una grande dispensa, e una sfilza di comfort ad alta tecnologia per coccolare i futuri proprietari di casa.Ci sono anche sale per cene formali e intrattenimenti, senza dimenticare un bar completo per servire cocktail, una palestra completamente attrezzata e un cinema i cui spararsi i popcorn.

Due regine della musica pop vendono le loro case a cifre stellari

All’esterno uno splendido e lussureggiante cortile con piscina, spa, capanna, cucina all’aperto spartana e forno per pizza in mattoni. Britney Spears è conosciuta per Baby One More Time in tutto il mondo, ma quando si tratta di sbirciare da dentro la sua vita privata, non si sa tanto. La casa della pop star a Beverly Hills è destinata ad essere venduta. La proprietà recintata e sorvegliata era la casa che ha acquistato nel 2007 in The Summit, dopo il divorzio da Kevin Federline. Luogo in cui ha potuto trovare privacy e sicurezza. Britney lo ha venduto nel 2012 con una perdita di 2 milioni di dollari, ed era precedentemente sul mercato nel 2018 a 9 milioni di dollari, ora è quotato ad un prezzo notevolmente inferiore: 6,8 milioni di dollari.