George Clooney, 59 anni, si è messo in mostra per la sua attività filantropica e il magazine People ha voluto assegnarli un ambìto riconoscimento per premiare il suo impegno. “George Clooney è stato per tanto tempo uno degli attori più filantropi e schietti di Hollywood, ha utilizzato la sua voce, la sua ricchezza e la sua potente posizione per fare del bene, in pubblico e dietro le quinte”.

“Solo quest’anno, Clooney ha donato 500mila dollari alla Equal Justice Initiative, dopo la morte di George Floyd, un milione di dollari per la lotta al Covid-19 in Italia, Londra e Los Angeles e ha dato un significativo aiuto agli enti di beneficenza libanesi dopo l’esplosione mortale a Beirut di agosto.” si legge sulla pagina Instagram di People. Non dimentichiamoci del fatto che il 27 settembre 2013, George Clooney ha messo in atto un piano diabolico. A Los Angeles ha noleggiato un furgone, e travestito da società di consegna di fiori ha raccolto i soldi da un posto che ospita “giganteschi bancali” di denaro. Secondo Clooney, le guardie di sicurezza indossavano i pantaloni. La folle storia suona già come una scena del suo thriller gangsteristico “Ocean’s Eleven”.

George Clooney aveva precedentemente chiesto ai suoi 14 amici di fargli visita a casa quel giorno. Ha mostrato loro una mappa che mostra i luoghi del mondo in cui non avrebbe mai potuto viaggiare senza il loro aiuto. Come ringraziamento aveva qualcosa per loro. Allora George Clooney ha messo una borsa con un milione di dollari dentro davanti a ciascun amico. Uno di questi amici era il marito di Cindy Crawford (54) Rande Gerber (58). L’imprenditore è molto ricco anche lui, la sua fortuna è stimata in 400 milioni di dollari. Ha già rivelato che non voleva accettare il milione di Clooney allora, ma Clooney ha ribattuto che se non l’avesse preso, nessuno avrebbe ottenuto nulla. E tutti noi lo abbiamo pensato: “Un amico come George Clooney me lo meritavo anch’io”.