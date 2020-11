Casa di lusso a West Palm Beach. Mai visti tanti comfort tutti insieme

Se hai sempre desiderato trasferirti a West Palm Beach, questa è una delle proprietà più uniche mai costruite nella zona. 6717 S Flagler è stata progettata dallo sviluppatore Steve Bendat e dall’acclamato architetto David Lawrence, per indurre un senso di spensieratezza. Camere incredibilmente spaziose, servizi esclusivi e viste spettacolari sull’oceano. Di fronte a Billionaire’s Row, è in vendita a 17,75 milioni di dollari, pronta per diventare la casa più costosa mai venduta a West Palm Beach.

La proprietà offre tre livelli di lussuose zone giorno. Una scala in vetro “galleggiante”, una scala circolare esterna in acciaio inossidabile e un ascensore interno completamente in vetro. Con sei ampie camere da letto, nove bagni e due bagni di servizio, questa sontuosa casa di lusso offre un mix travolgente di glam e comfort.

A proposito, i futuri proprietari potrebbero anche entusiasmarsi per altre cose. La meravigliosa sala del teatro, una palestra, una guest house, un superbo ufficio e un garage climatizzato per quattro auto. Cosa si potrebbe chiedere di più? Un enorme generatore da 70 Kw è stato aggiunto a questa casa e anche l’energia solare è presente.

Il sistema di controllo Savant gestirà volentieri praticamente tutto in questa residenza. Insieme a un sistema Lutron Homeworks e interruttori programmabili della tastiera Palladiom in metallo.

Vesta, una società di design di lusso boutique di Los Angeles, nota per aver lavorato con la sua magia su alcune delle case più incredibili degli Stati Uniti, ha completato lo spettacolare design degli interni di questa casa di West Palm Beach.

Nessun dettaglio è stato trascurato qui, compresi mobili in noce e lacca, una cantina per vini in pietra illuminata retroilluminata e una splendida scala galleggiante in vetro. La spa sembra il giusto tocco finale di questa proprietà unica nel suo genere, non credi?