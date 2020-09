Brigitte Bardot compie 86 anni. Auguri ad una delle bellezze più iconiche e senza tempo mai esistite nella storia. Brigitte Anne Marie Bardot, anche conosciuta come B.B., oppure “Bri-Bri” soprattutto da bambina, è un’attrice, ex modella, cantante e attivista francese. Una carriera faraonica da incorniciare e promossa da altrettanti importanti successi. Dopo gli esordi come danzatrice classica (come molte bellissime donne del mondo dello spettacolo, basti pensare a Charlize Theron) , diviene prima modella, posando per svariate copertine di magazine di moda. Infine gli esordi come attrice e dal 1962, anche cantante. Negli anni del massimo successo si consacrò come un’icona sexy e bellezza senza tempo che ha fatto sognare milioni di persone in tutto il mondo. Dal 1962, inoltre, è un’attivista per i diritti degli animali, attività che l’ha assimilata completamente a partire dal suo abbandono del cinema avvenuto nel 1973.

Buon compleanno Brigitte Bardot: l’icona senza tempo compie 86 anni

Il broncio più famoso del cinema. Il suo viso d’angelo che ha conquistato il mondo intero. Stiamo parlando della bellissima B.B. Tutti la conoscono per la sua bellezza senza tempo e incontrastata. Un sorriso dolce e spensierato che nascondeva dietro di sé un’anima molto più coraggiosa e sfrontata. Sempre controcorrente e anticonformista a tratti ribelle. Brigitte Bardot ha cambiato radicalmente gli anni Cinquanta e Sessanta con la sua bellezza innegabile e quello stile seducente e sexy che l’hanno resa una delle attrici e donne più corteggiate e amate di sempre. La sua vita è stata costellata di amori travagliati e vita mondana, la cronaca rosa la seguiva ovunque lei andasse, in ogni sua uscita pubblica.

L’iconica B.B. che ha conquistato il mondo intero

Ha portato di tendenza il bikini. Ha altrettanto scandalizzato con suo iconico topless. Sempre fuori dal consueto, un’anima angelica a tratti fuori dagli schemi. La sua più grande passione? Le fasce e nastri (o foulard) per capelli. In campo make-up, invece, l’avvenente B.B. non poteva rinunciare a quell’irresistibile mix di matita nera, ombretto e mascara. I suoi must-have per intensificare ancora di più uno sguardo intenso, talvolta tormentato e al contempo seducente.

Brigitte Bardot: il suo iconico hair-styling

B.B. catalizzava l’attenzione di tutti con un solo cenno. Carisma e personalità il connubio perfetto. Oltre la sua inestimabile bellezza, ovviamente. Memorabile e tratto identificativo e distintivo la sua chioma bionda e lucente, talora caratterizzata da un taglio stile shag. Hair-styling costituito da una frangia piena liscia stile “tendina” oppure movimentata da onde soffici ricche di volume. Auguri Brigitte Bardot! Icona senza tempo.