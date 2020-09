Miriam Leone, attrice e modella più bella che mai (nonché ex Miss Italia) posta sul suo profilo Instagram, un selfie che la ritrae al naturale, senza un velo di make-up. Bella così com’è ( come se ne avesse bisogno) senza artefici di alcun genere. Una ragazza acqua e sapone, semplice e genuina. Anche lei, come molte altre sue colleghe del mondo dello spettacolo, non è riuscita a resistere alla tentazione di postare sui social una foto senza trucco. Il risultato finale? È così meravigliosa da lasciare tutti senza fiato (o meglio parole) anche “al naturale”.

Miriam Leone più bella che mai si mostra senza trucco. I fan in visibilio

Viso da vera e propria dea (stiamo parlando niente di meno che di una ex Miss Italia). Occhi verde smeraldo simili a pietre preziose incorniciati da un viso dalle proporzioni perfette. Sguardo ammaliante di cui non si può far altro che rimanere incantati e sedotti. Per l’appunto “senza parole”. Sarebbero superflue davanti a cotanta bellezza. Secondo Oscar Wilde “La bellezza non può essere interrogata. Regna per diritto divino”. E così sembrerebbe proprio per la nostra Miriam Leone, avvenente più che mai, completamente al naturale. Sono pochissimi (nessuno) quelli che hanno il coraggio di contraddire una realtà simile. Questa celeberrima espressione fa proprio al caso suo.

Bella anche al naturale

Miriam Leone, passato da ex modella ed oggi attrice di successo, si è lasciata il passato da Miss alle spalle ma, nonostante tutto, continua ad ammaliare tutti. Sui social network non è particolarmente presente, ma ogni volta che pubblica qualcosa è sempre un fiume di like e apprezzamenti. Un vero e proprio boom di commenti positivi. Questa volta ha preferito postare una foto “al naturale” conquistando in pochi secondi la scena di Instagram. Inutile ripeterlo all’infinito: è veramente meravigliosa.

Miriam Leone senza trucco come non l’avete mai vista: “acqua e sapone” da lasciare senza fiato

Miriam Leone solitamente la ritroviamo perfetta ed irreprensibile nei film che gira sui set più importanti e sui red carpet più glamour del panorama nazionale. Dopo un’estate da diva e mise super sexy, ora ha deciso di mostrarsi al pubblico (o meglio ai propri follower) in una versione nuova e spontanea. Si è scattata un selfie al naturale, il quale compare sul suo feed Instagram, dove è ritratta in primissimo piano con indosso una t-shirt bianca. Capelli effetto wet e leggermente spettinati. I grandi e profondi occhi verdi protagonisti indiscussi del ritratto. Nessun trucco e nessun inganno, se non la propria naturale bellezza. Nella didascalia della foto c’è scritto semplicemente “Rinata”, facendo riferimento all’opera di Susan Sontag che ha tra le mani e che molto probabilmente sta leggendo in questo periodo.

#nomakeup, un hashtag per valorizzare la bellezza autentica e senza filtri

Tra gli hashtag non poteva di certo mancare il celeberrimo #nomakeup. Inno volto a valorizzare una bellezza autentica e senza filtri. Belle per come si è nonostante qualche piccola particolarità (difetto?). L’ex Miss Italia invita a cancellare il timore di mostrarsi al pubblico per quello che si è realmente. Prima che una semplice foto, Miriam Leone lancia un messaggio molto importante a tutte le ragazze che la seguono con tanto affetto e stima: “Non abbiate paura del giudizio degli altri e mostratevi al mondo per quello che siete. Senza maschere, o meglio, senza trucco”.