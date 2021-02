Brunelleschi Hotel: a Firenze accade la magia. Arte e lusso danzano insieme e Forbes premia

“I vincitori del premio 2021 sono una testimonianza della resilienza del settore dell’ospitalità”, ha affermato Filip Boyen, CEO di Forbes Travel Guide. È tramite queste parole che il Brunelleschi Hotel di Firenze è stato recensito da Forbes Travel Guide.

Il Brunelleschi Hotel è stato descritto come “Boutique hotel unico nel suo genere sia a Firenze che nel mondo”, per “l’ammaliante mix di elementi di design moderni e alla moda, e un profondo senso della storia che lo rende un luogo ideale per ospiti curiosi che vogliono sentirsi come se viaggiassero indietro nel tempo anche se circondati da tutti i comfort tecnologici”. Una combo di lusso e arte diventato oggi sempre più esclusivo. La ricercatezza dei servizi tailor made è una delle peculiarità necessarie all’ideazione di una customer experience unica e raffinata. Arte e lusso si fondono creando un connubio che dà alla luce luoghi sofisticati. Creati per chi è alla ricerca della bellezza allo stato puro. Forbes Travel Guide: “Durante un periodo senza precedenti, queste strutture di eccellenza si sono adattate a numerose avversità”.

“Pur mantenendo alti livelli di servizio e garantendo la sicurezza sanitaria dei loro ospiti e del personale”. Ha aggiunto: “Ci auguriamo che queste eccellenti strutture ispirino i viaggiatori per quando saranno pronti ad avventurarsi nel loro prossimo viaggio”. Mentre il General Manager Claudio Catani ha gli ha dedicato parole di pregio. “I nostri ospiti apprezzano del Brunelleschi Hotel la location storica davvero unica ed un mix di elementi di design moderni e alla moda che lo rendono un ambiente unico per tipologia, charme ed esperienze”.

“Grazie al nostro team di professionisti offriamo un servizio personalizzato ed emozionale che ci ha permesso di raggiungere uno livello di eccellenza riconosciuto universalmente”.