I benefattori miliardari Bill Gates e Melinda, co-fondatori di una delle più grandi fondazioni private di beneficenza del mondo, hanno divorziato lunedì 4 maggio dopo ben 27 anni di matrimonio. Ma c’è anche una bella notizia: insieme si sono impegnati a continuare la loro opera filantropica.

La Bill & Melinda Gates Foundation è diventata una delle forze più potenti e influenti nella salute pubblica globale. Le spese ammontano a più di 50 miliardi di dollari nell’ultimo ventennio per la lotta alla povertà e alle malattie. Bill Gates e la moglie Melinda hanno sostenuto programmi ampiamente elogiati per l’eradicazione della malaria e della poliomielite, ma anche per l’alimentazione dei bambini e i vaccini. L’anno scorso la fondazione ha impegnato circa $ 1,75 miliardi per i soccorsi COVID-19.

Bill Gates, il divorzio da Melinda e l’impegno filantropico: un patrimonio epico

In una petizione congiunta per il divorzio, la coppia ha affermato che la loro unione legale fosse “irrimediabilmente rotta”. Hanno però anche detto di aver raggiunto un accordo su come dividere i loro beni coniugali. Nessun dettaglio di tale accordo è stato divulgato nel deposito presso la King County Superior Court di Seattle. Bill Gates, 65 anni, ha co-fondato Microsoft Corp (MSFT.O), ha incontrato sua moglie, Melinda French Gates, 56 anni, quando lei è entrata a far parte dell’azienda product manager. I due si sono frequentati per alcuni anni prima di sposarsi nel gennaio del 1994 alle Hawaii. “Dopo molte riflessioni e molto lavoro sulla nostra relazione, abbiamo deciso di porre fine al nostro matrimonio”.

Queste le parole scritte dai due in una dichiarazione congiunta pubblicata su ciascuno dei loro account Twitter individuali. “Non crediamo più di poter crescere insieme come coppia nella prossima fase della nostra vita. Chiediamo spazio e privacy per la nostra famiglia mentre iniziamo a navigare in questa nuova vita”. La richiesta di divorzio, in cui si afferma che la coppia non ha figli minorenni, arriva dopo che il più giovane dei loro tre figli ha recentemente compiuto 18 anni. Dal 1994 al 2018, la coppia ha donato oltre 36 miliardi di dollari alla fondazione. Nella loro petizione di divorzio, la coppia chiede al tribunale “di sciogliere il nostro matrimonio” e di dividere la loro proprietà comune, interessi commerciali e responsabilità “come stabilito nel nostro contratto di separazione”.