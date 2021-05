Yacht di lusso, ‘Secret Love’ è salpato: master suite e Jacuzzi sul ponte. Che meraviglia!

Chi ha presente il “saluto alla voce”? Si tratta di un’antica tradizione marinaresca, omaggio tributato a un’autorità da parte dell’equipaggio di una nave, schierato sui ponti lanciando tre volte un grido. È ciò che è avvenuto da pochissimo dal balcone/plancia di Artemare Club, che si affaccia sul lungomare di Porto Santo Stefano, che ha dato il benvenuto a Secret Love.

Yacht di lusso, Secret Love è salpato: suite, Jacuzzi e si vola

Secret Love è il primo yacht lussuoso della stagione 2021 dell’Argentario. Si trova ormeggiato alla storica banchina della Pilarella, ed è una nave da diporto. Dal nome curioso e dal luogo di origine esotico, Bikini, atollo nell’oceano nord pacifico tra l’Indonesia e l’Australia delle Isole Marshall.Il primo maggio ha portato con sé tantissime novità, fra cui lo yacht di lusso Secret Love. È lungo più di 36 metri, costruito nel 1990, con scafo in acciaio e sovrastruttura in alluminio e ristrutturato l’ultima volta nel 2020. Dal raffinato design esterno e la sopraffina ingegneria, questo yacht di lusso è opera del team di Amels, mentre gli interni dello yacht è opera di Struik & Hamerslag. Così come si legge su pressmare.it “ha una motorizzazione che gli consente una velocità di crociera di 11 nodi, una massima di 13 nodi e un’autonomia di 4.000 miglia nautiche.

Può ospitare fino a 8 persone in 4 cabine, inclusa una master suite, e può alloggiare fino a 7 membri dell’equipaggio a bordo per garantire sicurezza della navigazione e ottimo servizio a bordo. Stile senza tempo, sontuosi arredi, aria condizionata, connessione WiFi a bordo, Jacuzzi sul ponte creano un’atmosfera elegante e confortevole”. Ogni anno è quello buono per la Pilarella, che ospita sempre centinaia di yacht di lusso. I proprietari sono abitudinari dell’Argentario, molto importanti per l’economia per mantenere vivo il turismo della prestigiosa località.