Beyoncè è stata derubata. La popstar è stata vittima di ben due furti consecutivi. Il tutto è avvenuto presso i suoi depositi di stoccaggio presi in affitto dalla Parkwood Entertainment, la casa di produzione di Beyoncè, cantante texana trentanovenne. Secondo il sito autorevole Tmz la polizia di Los Angeles non è ancora riuscita ad individuare i ladri e ad effettuare degli arresti. Quest’ultimi hanno saccheggiato anche un deposito con foto di famiglia, ricordi e abiti della cantante. Questi fenomeni si stanno verificando sempre più spesso a danno delle celebrità più importanti dello showbiz. I ladri hanno portato via a Beyoncè abiti di lusso, borse e giocattoli. Totale della perdita, un milione di dollari in beni. Per fortuna, Beyoncé può almeno consolarsi con i quattro Grammy Awards appena vinti.

La star internazionale Beyoncè è stata derubata: un bottino di ben oltre 1 milione di dollari

Al momento la cantante non ha commentato ancora la vicenda. Le forze dell’ordine starebbero svolgendo le dovute indagini sul caso. Queen B non è l’unica ad aver subito furti nell’ultimo periodo. Di recente un episodio simile è capitato anche a Miley Circus. Mentre Lady Gaga è subentrata alle cronache per l’insolito furto dei suoi due cani. I depositi di Beyoncè erano stati affittati dalla sua società di produzione, la Parkwood Entertainment, ma tutti i beni portati via nel corso della prima rapina erano di proprietà della pop star internazionale. Si tratta di borse e vestiti firmati di lusso: è una pratica comune, per le celebrità, depositare in magazzino i propri oggetti extra luxury. Una settimana dopo si è verificata una nuova irruzione nella stessa struttura: i ladri sono fuggiti portando con sè borse, giocattoli per bambini e foto appartenenti ad uno degli stilisti di Beyoncé.

Anche Lady Gaga derubata

Anche Lady Gaga ha subito un furto presso la propria proprietà. Mentre la star internazionale era in Italia sul set del nuovo film ispirato all’omicidio Gucci. Lady Gaga è stata derubata di 2 dei suoi 3 cani a Hollywood. Nel tentativo di rapire i cani i malviventi avevano sparato al dogsitter Ryan Fischer, trasportato d’urgenza in ospedale. In seguito (forse a causa del grande impatto mediatico suscitato) i ladri hanno abbandonato gli animali in una strada deserta e si sono dati alla fuga. I due cagnolini sono stati consegnati da una donna alle forze dell’ordine che Lady Gaga ha ringraziato pubblicamente attraverso i suoi profili social.