Grammys 2021, Beyoncé: la figlia Blue Ivy, 9 anni, vince un premio. Proprio così. Nonostante la giovanissima età, la figlia dell’icona internazionale è la seconda più giovane artista della storia ad aver conquistato il prestigiosissimo premio. Non solo Beyoncé è entrata nella storia, diventando l’artista donna ad aver vinto il maggior numero di Grammy Awards in assoluto. La figlia maggiore Blue Ivy a soli 9 anni ha vinto il suo primo riconoscimento, in condivisione con la madre. Durante questa edizione dei premi, considerati veri e propri Oscar della musica, Queen Bee ha portato a casa quattro trofei, arrivando a un totale di 28 Grammy ricevuti nel corso della sua carriera.

Uno dei quattro riconoscimenti è stato quello della categoria Best Music Video, ricevuto per «Brown Skin Girl», brano che fa parte del suo immaginifico visual album «Black is King»: il premio, però, è condiviso con gli altri due autori del pezzo e soprattutto con la figlioletta Blue Ivy che vi partecipa. Blue Ivy Carter diventa così la seconda artista più giovane della storia a vincere un Grammy, dopo Leah Peasall del gruppo country The Peasall Sisters, premiata quando aveva 8 anni per la colonna sonora di «Fratello, dove sei?» nel 2002.

“È un piccolo contributo, ma conta … e Blue è anche un nome in primo piano nella canzone. Quindi, sì… ottiene anche credito, e altrettanto importante, ottiene anche una statuetta — che si unisce ai suoi, che hanno dozzine di Grammy tra di loro. Ora, è un affare di famiglia!”. Si presenta durante tutto il video insieme a sua madre, ma verso la fine.

Una famiglia da record. Beyonce, vincendo quattro premi in questa edizione (Miglior video musicale con “Brown Skin Girl”, miglior performance rap e miglior canzone rap per “Savage” con Megan Thee Stallion e miglior performance R&B con “Black Parade‘), ha totalizzato 28 Grammy in carriera, un numero con cui ha battuto il record di premi totali vinti da un’artista donna, finora è appartenuto alla violinista Alison Krauss, che si è però “fermata” a 27 premi. Un altro premio “famiglia” per Beyoncè, che ha visto premiata la figlia Ivy Carter, di soli nove anni, per “Brown Skin Girl”. Non è il primo record per la precoce figlia d’arte, sotto i riflettori da quando è nata, portata sul palco o alle cerimonie dai genitori fin da piccolissima e protagonista di una vita da vera mini-diva, regolarmente documentata dai rotocalchi internazionali.

D’altra parte, Blue Ivy è l’erede di una delle coppie più potenti e affermate dello star system mondiale. Primogenita di Beyoncé Knowles, cantautrice, attrice, autrice, produttrice, e di Jay-Z, rapper, cantautore e produttore. Anche Jay-Z non ha di certo mancato di vincere un Grammy (lo condivide con la moglie e con Megan Thee Stallion per aver scritto «Savage», premiata come Best Rap Song), portando il suo totale a 22 premi. E c’è chi fa notare che il medagliere della famiglia Carter-Knowles, includendo anche il Grammy vinto dalla sorella di Beyoncé, Solange Knowles, nel 2017, è uno dei più ricchi e considerevoli in assoluto. Sovviene la celebre espressione: “Buon sangue, non mente”.