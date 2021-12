Luna Marì, la figlia di Belen è una Rodriguez in miniatura, e che look fantastico

Quando smetteremo di parlare di Belen Rodriguez? La risposta giusta pare essere una soltanto. E anche durante quest’altro momento di clamore mediatico nella vita dell’argentina, lei non occhi che per la sua Luna Marì. E anche noi, impossibile resisterle, diamo un’occhiata ai baby look della baby Belen.

Prima precisazione: gli ultimi giorni di Belen e della sua piccola Luna Marì si stanno dipanando in montagna, ma non sono sole. Chi ha pensato ad Antonino Spinalbese però si sbaglia, perché a fare compagnia a mamma e figlia c’è tutta la famiglia della showgirl al gran completo. Tanti scatti della piccola Luna sono stati lanciati sui social. E il piccolo Santiago? L’ometto di casa sta trascorrendo i giorni prima di Capodanno con papà Stefano De Martino a Napoli. Luna Marì compirà sei mesi il 12 gennaio. Sei mesi di tenerezza, bellezza e look esageratamente dolci.

La baby Belen ha due grandi occhi chiari, quasi perlati e dalle ciglia lunghe lunghe. La boccuccia, marchio di fabbrica di casa Rodriguez è carnosissima. Chi ha scattato queste splendide foto sarà sicuramente zia Cecilia, innamorata pazza della sua nipotina. Durante questa vacanza natalizia trascorsa in montagna tutti insieme, Chechu ha pubblicato moltissime storie su Instagram, in cui riempie di coccole la piccola. Lucenti capelli castani, il maglioncino beige e i pantaloni in maglia blu aiutano questo quadretto rendendolo ancora più dolce, senza scordarsi di notare il dettaglio della collana di perline gialle e delle ciabattine di pelo bianco uguali a mamma Belen, ma in versione mini.

Luna Marì è una versione di Belén in miniatura in cui tornano anche i colori e i tratti di papà Antonino. “Libera” scrive la mamma nella didascalia di questa gallery super fancy. Non importa la rotta di collisione con il papà di Luna Marì, pare proprio che Belén Rodriguez stia rinascendo in montagna accompagnata dalla natura e dal caldo amore dei suoi cari.