Belen Rodgiruez e Antonino Spinalbese sono volati alle Maldive. La neo coppia in dolce attesa si è concessa una vacanza da sogno per rilassarsi un po. Sulle pagine social di entrambi sono spuntate in pochi giorni moltissime foto che documentano il loro fantastico soggiorno. Andiamo a scoprire in quale resort di lusso sono ora Belen e Antonino.

Belen alle Maldive: ecco il resort di lusso

Da qualche giorno Instagram non fa altro che parlare della vacanza che Belen Rodgiruez e Antonino Spinalbese stanno facendo in questo momento. Le foto parlano chiaro: i due si stanno proprio godendo un fantastico soggiorno in un resort di lusso alle Maldive. La struttura in questione è i Baglioni Resort Maldives, il resort a 5 stelle della proprietà dei Baglioni Hotes. Il paradiso è situato nell’immensità dell’Oceano Indiano. Un luogo unico dove ritrovare se stessi sotto una palma alle Maldive, in un momento di dolce relax.

Nello specifico la struttura si trova sull’isola di Maagau, nell’atollo di Dhaalu, a 40 minuti di idrovolante da Malè, la capitale delle Maldive. Il resort dove ora si trova la nostra cara Belen è dotato di ogni comfort, per un soggiorno indimenticabile tra relax e sport. Vi è infatti una attenta selezione di villette super private situate sulla spiaggia. Tra le varie esperienze del Baglioni Resort si può trovare: snorkeling al tramonto, scuba diving e addirittura una passeggiata sottomarina accompagna dai delfini. L’hotel è stato premiato ai World Luxury Hotel Awards 2020 con due importanti riconoscimenti, il resort è vincitore regionale del premio “Luxury Ocean View Resort“, mentre l’incantevole Baglioni SPA è vincitrice regionale del premio “Best beauty product“.

Quanto costa il resort di lusso alle Maldive?

Ecco quindi svelata l’incantevole strutta in cui stanno soggiornando Belen e Antonino e anche Luna Marie che è ancora nella pancia. Inevitabile è stato l’accanimento degli haters sui social. Infatti la neo coppia è stata presa di mira per non aver rispettato il Dpcm che vieta l’ingresso alle Maldive. C’è stato anche chi invece, è stato incuriosito dal prezzo della vacanza ma sopratutto da chi avesse poi sostenuto la spesa finale. Il prezzo non si può sapere con precisione ma sul profilo di Belen molte volte lei stessa, sia nelle storie che nei post, ha commentato le foto con #Adv. Questa dicitura rimanda la fatto che la vacanza è stata completamente offerta dalla struttura stessa quindi la showgirl e il modello non dovranno sborsare un euro.