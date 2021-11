Tutti pazzi per Beatrice Borromeo: come Grace Kelly per l’evento monegasco più glam

La famiglia reale di Monaco è apparsa davvero affascinante mentre partecipava alla messa durante la festa nazionale di Monaco. La principessa Charlène di Monaco è stata l’unica a mancare all’evento annuale. Charlotte Casiraghi e Beatrice Borromeo dive indiscusse dell’evento.

Charlotte Casiraghi, la figlia della principessa Carolina di Hannover e nipote di Grace Kelly, era stupenda nel suo cappotto Chanel. La reale ha combinato il cappotto dorato con una borsa nera e tacchi abbinati. Charlotte ha stupito i fan con la sua scelta di moda, un utente social ha commentato: “Wow favoloso. Look molto cool. Adoro i suoi capelli”. La bella reale era presente in chiesa senza suo marito, Dimitri Rassam, con cui è convolata a nozze nel 2019. Beatrice Borromeo invece, moglie di Pierre Casiraghi, ha optato per un look più tradizionale. Ha indossato un outfit Dior molto sofisticato che ricreava lo stile della nonna del marito, Grace Kelly.

Beatrice Borromeo outfit festa Nazionale di Monaco: somiglia a Grace Kelly

Beatrice ha indossato un lungo cappotto nero con cintura nera Dior e un elegante cappello bianco e nero. Ha concluso il look con un paio di scarpe col tacco nere Dior, borsa abbinata e guanti. La moglie di Pierre Casiraghi ha optato per un trucco naturale e ha acconciato i suoi lunghi capelli biondi in un elegante chignon basso. Con questa scelta di moda, Beatrice ha strizzato l’occhio a Grace Kelly in quanto la Principessa di Monaco indossava look molto simili per partecipare agli eventi ufficiali nel paese. La principessa Carolina di Hannover ha indossato una gonna e un blazer Chanel neri, tacchi a spillo abbinati e un cerchietto nero. Assente per motivi di salute Charlène di Monaco (qua il motivo –> Charlène di Monaco dove si trova adesso). Presente sua sorella, la principessa Alexandra di Hannover, avvistata accanto ai suoi figli, la principessa Gabriella e il principe Jacques, durante i festeggiamenti a Monaco.