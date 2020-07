Tantissimi like e commenti per la stupenda Barbara D’Urso, per la sua ultima foto condivisa sul proprio profilo Instagram. Tantissimi complimenti e altrettante critiche, ma la verità è solo una: arrivarci a 63 anni così in forma come lei. “Mi sveglio alle 6 e 50, prendo una serie di gocce omeopatiche, mi spruzzo sotto la lingua ferro, alternando rame e oro colloidale. Seguo un protocollo alcalino”, aveva raccontato a Repubblica Barbara D’Urso. “Esco di casa alle 7.30, un’ora e mezza di danza classica, poi dalle 9.40 sono a lavoro. Prima riunione Pomeriggio 5, poi Domenica live, Non è la D’Urso, Grande fratello. L’incubo sono i vestiti da provare. Vivrei in tuta. La danza aiuta, ma conta la genetica. Sono fortunata.”

La bella Barbara D’Urso, in un’intervista al magazine DiLei, ha spiegato il segreto del proprio successo e fatto un bilancio di questo 2020 per niente clemente.

Per quanto riguarda il bilancio di questo 2020, Barbara D’Urso risponde così: “Anche solo il fatto che in un momento di crisi come questo, nel quale tutte le aziende hanno sofferto e ovviamente anche Mediaset, l’editore ci abbia chiesto addirittura quattro puntate in più, che sono tantissime, mi rende felice e orgogliosa. Non dimentichiamoci che si tratta di un momento nel quale è diventato più complicato anche vendere la pubblicità. Eppure nel mio programma c’erano ben nove spazi pubblicitari, tutti confermati: già questo fornisce la misura del successo di ‘Live – Non è la D’Urso’.”

Ha continuato Barbara D’Urso: “Molti – purtroppo – fingono di non comprendere quanto sia importante per un’azienda televisiva – qualunque essa sia – avere una trasmissione fissa che ti garantisca quella resa per tutto l’anno. L’obiettivo che ci era stato dato era l’11/12% di share: siamo una trasmissione cosiddetta “di parola”, a basso costo, che sta in palinsesto 10 mesi e peraltro la domenica sera, la serata più difficile in cui non vuole starci nessuno. Imparagonabile con le grosse produzioni che durano poche puntate. L’obiettivo è stato molto più che centrato, ecco perché siamo stati allungati fino a fine giugno e da tempo siamo già in palinsesto per settembre.”