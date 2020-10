Auguri Kim Kardashian: la regina di Instagram compie 40 anni

Kim Kardashian oggi compie 40 anni. Un traguardo molto importante per la star dei social media, in particolare Instagram. Volto iconico e rappresentativo dei tempi moderni, il più riconoscibile (secondo alcune statistiche) attualmente nel mondo. Tutto il Pianeta si ispira e segue la star Kim Kardashian. Nata a Los Angeles il 21 ottobre 1980, Kimberly Noel Kardashian ha una carriera che impersona alla perfezione il così detto sogno americano. Questa volta, però, in versione moderna: una famiglia facoltosa, amicizie molto importanti (nota quella con Paris Hilton) e infine un reality show. Quest’ultimo, seguitissimo in tutto il mondo che fa da apripista ad una carriera di self branding. Un’attività, soprattutto negli ultimi anni, diventata il mezzo di comunicazione principale. La nota Kim, nel corso di questi anni, ha sovvertito le regole della celebrità statunitensi, creandone di nuove. Sempre attraverso il suo stile unico ed irripetibile.

Auguri Kim Kardashian: la nota star di Instagram compie 40 anni

Sicuramente al party speciale in onore del compleanno di Kim Kardashian non potranno di certo mancare i membri della sua amata famiglia. La più celebre d’America. In primis l’immancabile momager Kris insieme alle sorelle Khloé e Kourtney, ma soprattutto sarà protagonista la famiglia della stessa Kim a partire dal marito, Kanye West, e ai figli North, Saint, Psalm e Chicago. Star di un reality, imprenditrice, seguitissima sui social (tra le più seguite in assoluto con 190mln di follower) ha plasmato il suo corpo per placare le sue insicurezze giovanili. Le sue proporzioni ( talvolta criticate, soprattutto per quanto concerne il lato B) ad oggi secondo il suo parere le si addicono di più. Nonostante i continui cambiamenti in termini estetici, continua ad essere versatile e trasformista, sempre alla ricerca di un nuovo outfit effetto sorpresa ed iconico nel suo genere.

Definire la professione specifica di Kim Kardashian è più difficile di quanto si pensi: non è un’attrice, non è una modella, non è una cantante. Nonostante ciò, per le sue abilità imprenditoriali e per la sua filosofia di creazione di una bellezza soprattutto inclusiva, ha costruito un impero che supera i 350 milioni di dollari. Kim ha firmato profumi, un brand di intimo e una linea di make-up, la KKW Beauty. «Non esco mai senza scaldare il viso, anche se sono alla ricerca di un look semplice, e sono ossessionata dalle creme idratanti dense». Anche il suo hair-styling è irrinunciabile. A dimostrarlo, la sua lunghissima chioma castana liscissima e lunghissima. Anche se molto spesso, ha giocato ad indossare diverse tipologie di acconciature, colore e tagli differenti.

La creazione della bellezza

Il primo intervento estetico di Kim Kardashian è stato effettuato nel 2010. Poi è stato un crescendo, fino a raggiungere la forma a clessidra e il tanto e talora criticato lato B. Non solo corpo, ma anche viso, seno, per una cifra (stando al The Sun) di circa 70 mila sterline totali. «Sono cresciuta in un periodo in cui il modello da seguire era quello di una donna alta e magra come Cindy Crawford. Nessuna somigliava a me». «A 13 anni non ero felice nel mio corpo, ogni sera mi sedevo a piangere nella vasca da bagno, pregavo perché il mio seno smettesse di crescere. Alla fine ho deciso di rompere gli schemi e di crearne uno tutto nuovo». A quanto pare sembrerebbe proprio esserci riuscita. Creando un’immagine nuova, originale e non stereotipata. Kim è figlia dell’attivismo per le giuste cause: oltre ad aver più volte riportato all’attenzione del mondo la tragedia del popolo armeno, di cui è onorata e fiera discendente, attualmente si sta impegnando in prima linea per la riforma del sistema giudiziario statunitense.

