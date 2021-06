Nel cuore di uno dei Borghi più belli d’Italia, Orta San Giulio, apre il primo shop firmato Cannavacciuolo. Nell’angolo di piazza Motta, proprio di fronte all’isola di San Giulio – ANTONINO, il Banco di Cannavacciuolo, è il nuovo goloso indirizzo dove poter trovare la pasticceria dello Chef.

Antonino – il banco di Cannavacciuolo

Fresca e monoporzione, le torte, il gelato di produzione artigianale e anche i prodotti proposti nel suo shop on line. Come: le torte in vaso e i biscotti. Grazie alla produzione del vicino Laboratorio Cannavacciuolo, che realizza artigianalmente ogni dolce o proposta salata, il negozio offrirà diverse proposte, con prodotti che cambiano durante ogni stagione; immancabili anche idee sfiziose per ogni occasione speciale dell’anno.

Un indirizzo da non perdere, per una colazione o merenda all’aria aperta. Per portare a casa un ricordo goloso dopo la visita del Borgo medievale di Orta, dell’Isola di San Giulio o del Sacro Monte, Patrimonio Mondiale dell’Unesco. ANTONINO, il Banco di Cannavacciuolo è il nuovo format del Gruppo Cannavacciuolo. Ha debuttato a Vicolungo nel 2019 e che vuole creare un punto smart gourmet ispirato alla tradizione street food napoletana.

Dopo l’apertura del Relais Villa Crespi, dei Bistrot di Torino e Cafè & Bistrot di Novara, dello Shop on line, della collezione LAQUA RESORTS – il nuovo ANTONINO, Il Banco di Cannavacciuolo ad Orta San Giulio – entra a far parte del Gruppo.