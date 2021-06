Shannen Doherty parla a cuore aperto su Instagram: «Amo il fatto di aver vissuto». Dopo aver confessato di avere il cancro al seno qualche anno fa, l’attrice americana, è in prima fila per la lotta contro Botox e ritocchini: «Voglio vedere donne come me».

Shannen Doherty di Beverly Hills 90210

Shannen Doherty, la star di Beverly Hills 90210, ora ha 50 anni e recentemente ha condiviso un selfie crudo su Instagram. Parlando contro l’ossessione di Hollywood per il Botox e i vari filler l’attrice ha dichiarato: «Guardando i film di stasera ho notato che c’erano pochi personaggi femminili con cui potevo relazionarmi». «Sai, donne senza filler, senza Botox, senza lifting. Donne che hanno abbracciato il loro viso e tutta l’esperienza che ha mostrato», ha scritto Doherty. «Ho vissuto. Amo il fatto che ho vissuto e che il mio viso riflette la mia vita. Sono sopravvissuta, sì al cancro, ma più di questo. Ora mi abbraccio. Finalmente. Ho finito con le riviste patinate e Hollywood. Voglio vedere le donne come me. Le donne come noi».

«Sto cercando di capire come accettare chi sono ora»

Nell’agosto del 2019 Shannen Doherty ha confessato alla rivista americana People che la sua prima battaglia con il cancro al seno l’ha costretta a rivalutare il suo rapporto con il suo corpo. «Ciò di cui la gente non si rende conto è che il tuo corpo ha attraversato qualcosa di così incredibilmente difficile che non si riprende mai completamente». «Sto cercando di capire come accettare chi sono ora», ha aggiunto. «Non avrò mai le dimensioni di una volta. Alcune delle mie medicine che prendo continuano a eliminare il collagene, quindi non avrò mai una faccia senza rughe. Sono critica con me stessa. Ma ci sono alcune cose che non puoi combattere».

Alla fine Shannen Doherty ha imparato a trattarsi con gentilezza e ad accettare le cose che non può cambiare. «Sto cercando di essere più gentile con me stessa», ha detto all’epoca. «E cerco di vivere ogni giorno come un dono straordinario e prezioso che mi è stato dato».

Shannen Doherty e il suo cancro

L’attrice di Beverly Hills ha rivelato per la prima volta la sua diagnosi di cancro al seno nell’agosto del 2015, dopo che le era stato diagnosticato a marzo. «Sì, ho il cancro al seno e sono attualmente in cura», ha detto la Doherty, prima di rivelare che era in remissione nell’aprile 2017. In seguito ha annunciato nel febbraio 2020 che il suo cancro era tornato l’anno prima ed era arrivato allo stadio 4. Shannen Doherty ha rivelato la notizia dopo essersi riunita con la sua famiglia di Beverly Hills per il meta reboot BH90210 poco dopo la morte del loro co-protagonista Luke Perry nel marzo 2019.