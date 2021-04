Questi splendidi anelli di fidanzamento di celebrità dimostrano che un diamante, se non un matrimonio, è per sempre. Di seguito, l’ispirazione dell’anello a bizzeffe da alcune delle gemme abbaglianti sfoggiate dalle star di Hollywood e da reali.

I migliori anelli di fidanzamento delle celebrità di tutti i tempi

Gli anelli di fidanzamento non sono sempre stati incentrati sul diamante: alle spose romane veniva dato un anello d’oro da indossare in pubblico e un anello di ferro da indossare a casa. Ora però la musica è cambiata. Infatti si arriva velocemente al 1947 e al famoso slogan di De Beers, “Un diamante è per sempre”. Il resto è storia. Ora abbiamo di tutto, dal diamante 33 carati di Elizabeth Taylor di Richard Burton all’anello di Meghan Markle con pietre della collezione privata della principessa Diana, all’ovale scintillante di Hailey Bieber di Justin.

Hailey Baldwin Bieber

La proposta per la top model americana arriva a luglio del 2018. Lui? Ovviamente la pop star mondiale Justin Bieber che gli donò un diamante ovale da 6 a 10 carati di Solow & Co.

Jennifer Lopez

Alex Rodriguez, soprannominato A-Rod, è un ex giocatore di baseball statunitense compagno della bomba sexy Jennifer Lopez. Lui le chiese di sposarlo a marzo del 2019 ma i due non sono mai arrivati all’altare. E’ infatti uno scoop recentissimo quello che vede i due nel turbine del dubbio. La star e l’ex campione di baseball si sono detti definitivamente addio dopo due anni di fidanzamento. L’anello in ogni caso rimane ed è un diamante smeraldo da 16 carati dalla cifra di 1,8 milioni di dollari.

Paris Hilton e il suo anello di fidanzamento

Carter Reum è un’amico di lunga data della famiglia Hilton, e dopo aver frequentato Paris per molto tempo ad un tratto tra i due nasce l’amore. Carter Reum è un autore e imprenditore noto per aver co-fondato insieme al fratello Courtney Reum il marchio di liquori VEEV Spirits, grazie a cui sono stati citati tra le 500 società private in rapida crescita della rivista Inc. in America. La proposta arriva nel febbraio del 2021 e l’anello è un diamante smeraldo del gioielliere Jean Dousset da 2 milioni di dollari.

Meghan Markle

Il fidanzato lo conosciamo tutti. Il principe Harry chiese a Meghan Markle di sposarlo nel non troppo lontano maggio del 2018. L’anello è composto da tre diamanti, due dei quali provengono dalla collezione personale della principessa Diana.

L’anello di Elizabeth Taylor

Nel 1958 Michael Todd chiese ad Elizabeth Taylor di sposarlo. Decise di donare alla diva di Hollywood un diamante a taglio smeraldo da quasi 30 carati. Questo gioiello fu successivamente venduto all’asta del 2011 per la modica cifra di 3,7 milioni di dollari. I due divorziarono a marzo del 1958.