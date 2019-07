Questi incredibili anelli di fidanzamento delle celebrità dimostrano che un diamante—se non un matrimonio—è per sempre. Gli anelli di fidanzamento non hanno sempre riguardato solo il diamante: alle spose romane, per esempio, è stato dato un anello d’oro da indossare in pubblico e un anello di ferro da indossare a casa.

Nel 1700, semplici e poetici anelli erano popolari in Europa, mentre nel New England, gli uomini puritani—considerando frivoli gli anelli—donavano alle loro promesse spose dei ditali. Anche se le donne spesso tagliavano la parte superiore e li indossavano come anelli comunque. Quindi velocemente balziamo nel 1947 e ricordiamo nostalgicamente il famoso slogan di De Beers: “Un diamante è per sempre.” Il resto è storia. Ora abbiamo di tutto, come il diamante 33 carati di Elizabeth Taylor donato da Richard Burton (anche se era solo un regalo, non un ciondolo di fidanzamento). Ma troviamo anche Kim Kardashian West con un diamante da 15 carati dato da Kanye, ed il brillante smeraldo di Olivia Wilde da parte di Jason Sudeikis.

#1 Jennifer Lopez

Fidanzato: Alex Rodriguez

Anello: smeraldo 16 carati

Prezzo: 1.8 milioni di dollari

#2 Ariana Grande

Fidanzato: Pete Davidson

Anello: diamante 3 carati by Greg Yuna

Prezzo: 100.000 dollari

#3 Hailey Baldwin

Fidanzato: Justin Bieber

Anello: diamante ovale 10 carati by Solow & Co.

Prezzo: non pervenuto

#4 Cardi B

Fidanzato: Offsett

Anello: diamante a goccia 8 carati

Prezzo: 500.000 dollari

#5 Scarlett Johansson

Fidanzato: Colin Jost

Anello: diamante ovale

Prezzo: più di 400.000 dollari

#6 Paris Hilton

Fidanzato: Chris Zylka

Anello: diamante a goccia 20 carati by Michael Greene

Prezzo: 2 milioni di dollari

#7 Meghan Markle

Fidanzato: Principe Harry

Anello: 3 diamanti, due dei quali appartenenti alla collezione della Principessa Diana

Prezzo: inestimabile

#8 Pippa Middleton

Fidanzato: James Matthews

Anello: diamante dal taglio Asscher sormontato da un grappolo di diamanti più piccoli

Prezzo: più di 200.000 dollari

#9 Kim Kardashian West

Fidanzato: Kanye West

Anello: perfetto diamante 15 carati taglio a cuscino

Prezzo: 2 milioni di dollari

#10 Rosie Huntington-Whiteley

Fidanzato: Jason Statham

Anello: classica grande pietra al centro affiancata da micro pavé

Costo: 350.000 dollari

#11 Miranda Kerr

Fidanzato: Evan Spiegell

Anello: rotondo e brillante diamante affiancato da affusolate baguette su una banda di platino

Costo: 100.000 dollari

#12 Eva Longoria

Fidanzato: José Antonio Bastón

Anello: rubino circondato da diamanti

Costo: non pervenuto