Sex and the City lascia il posto a And Just Like That: data di uscita e primo trailer

È arrivato il primo sguardo al tanto atteso seguito di Sex and the City, una serie in 10 parti chiamata And Just Like That. L’ultima puntata del franchise di successo che segue sei stagioni e due film, racconta la storia di 4 donne indipendenti, lavoro, sesso e romanticismo a New York. Una ventata freschissima approdata nel 1998.

And Just Like That riunisce Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis, anche se la loro collega co-protagonista Kim Cattrall ha deciso di non tornare. “Abbiamo alcune nuove persone e alcune persone che non sono più tornate”, ha detto Parker in una recente intervista a Vogue. La nuova serie vedrà i personaggi affrontare la “complicata realtà della vita e dell’amicizia nei loro 50 anni” con l’aiuto di volti ricorrenti, come Chris Noth e Mario Cantone, e nuovi membri del cast come Sara Ramirez e Sarita Choudhury, cambiando il trucco di uno spettacolo che era uno sguardo notoriamente etero e bianco alla vita in una diversità. Per il trailer ufficiale su YouTube clicca QUI.

And Just Like That quando esce e dove guardare sequel Sex and the Ciry

Cattrall ha detto a Piers Morgan nel 2017 che non sarebbe tornata al ruolo di Samantha Jones. I rapporti suggeriscono che il posto nel gruppo dell’amicizia sarà riempito da Nicole Ari Parker, vista di recente a Chicago PD. “Gli scrittori sono abili nel far riconoscere ai personaggi, la novità che stanno vivendo”, ha detto Parker a Vogue. “Ma tutto si adatta allo stesso amato tono dello spettacolo. Soltanto i vestiti di scena sono da morire. E lascia che te lo dica, c’è ancora molto sesso in questa versione di Sex and the City”. La serie vedrà anche l’ultima apparizione sullo schermo di Willie Garson, che interpreta il personaggio di Stanford, dopo la sua morte a settembre all’età di 57 anni. And Just Like That continua a essere girato a New York City e sarà presentato in anteprima su HBO Max il 9 dicembre e su Sky Comedy nella stessa data.