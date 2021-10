Ambra Angiolini e Allegri non stanno più insieme: una rottura Max

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri, anni fa l’attrice romana si lasciò andare a delle rivelazioni inedite sulla loro vita di coppia. Un codice comportamentale quello di Ambra, compagna dell’allenatore della Juventus, che con il mister funziona alla grande: “La regola quando perde una partita? Mi accorgo delle situazioni”. Aveva rivelato l’ex stellina di “Non è la Rai”. Ora tutto è cambiato.

Ambra aveva addirittura a delle tecniche scaramantiche e quando la Juventus perdeva aspettava almeno 48 ore per chiamarlo. Oggi invece pare proprio essere finita la storia d’amore tra Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, e Ambra Angiolini, sua compagna da 4 anni. L’indiscrezione arriva dal settimanale Chi. “Max Addio, è finita con Allegri”, è il titolo della copertina. Secondo il settimanale, l’attrice ha provato a recuperare il rapporto fino alla fine. E dalle anticipazioni sui social si legge: “È stato un colpo al cuore per l’attrice che ha provato a salvare il rapporto fino alla fine. Ma, dopo una lunga crisi, sembra che l’allenatore sia sparito”.

Massimiliano Allegri prima tornava sempre da lei, Ambra Angiolini: “Non vado mai allo stadio, ho delle cose scaramantiche, poi mi aiuta il fatto di vivere a Brescia, così non ho subito il risultato diretto. Quando esce dallo stadio va a casa con i suoi amici e aspetto 48 ore. È un uomo molto serio sul lavoro, torna sempre con la squadra, segue tutte le sue regole. Le rispetto e intanto aspetto. So che tornerà“. Aveva ammesso Ambra in una intervista alla trasmissione I Lunatici’ su Rai Radio 2, andata in onda nel 2018. Ma tant’è, le cose belle sono destinate a finire proprio come le altre, le uniche relazioni che si salvano sono quelle che funzionano.