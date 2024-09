Colori moda autunno 2024: Gucci consacra il bordeaux

Tra i colori moda autunno 2024 Gucci punta sul bordeaux per la sua nuova, bellissima campagna.

Questo colore profondo e ricco di eleganza non è solo il protagonista delle ultime collezioni del marchio, ma è destinato a diventare il tono dominante nei guardaroba per la stagione fredda.

Vediamo quindi quali sono i must have della nuova stagione su cui puntare secondo la Maison Gucci!

La campagna Gucci autunno 2024 consacra il bordeaux

Per l’autunno 2024, il Direttore Creativo Sabato De Sarno ha portato una visione fresca e innovativa dello stile del marchio. De Sarno, noto per il suo talento nell’interpretare e reinventare i codici del lusso, ha scelto il bordeaux come colore centrale per la stagione. Questa decisione non solo evidenzia il suo approccio distintivo alla moda, ma segna anche un nuovo capitolo per Gucci.

La campagna, che include una serie di scatti vibranti e sofisticati, è stata realizzata in collaborazione con il fotografo Daniel Jackson. Le immagini catturano modelli vestiti con capi e accessori in bordeaux, look a tinta unita o in toni contrastanti. Il risultato è una celebrazione visiva di questa nuance fredda e carica che esprime sia eleganza che modernità, conferendo alla stagione un’aura di esclusività e raffinatezza. Scoprite anche la campagna per la borsa Prada Galleria con Scarlett Johansson.

La nuova collezione Gucci

Nella nuova collezione, il bordeaux emerge come una tonalità dominante, che si riflette in una varietà di capi e accessori. Dalle giacche di pelle alle borse sofisticate, questa nuance femminile e raffinata è stato utilizzata per aggiungere un tocco di lusso e raffinatezza ai più bei look autunnali.

Capi d’abbigliamento in bordeaux

Nella collezione autunno 2024 di Gucci sono protagonisti capi nell’iconica pelle GG decorati con il motivo della Maison in rilievo, come le giacche di pelle arricchite con neoprene e con cintura in pelle. Tra i capi di punta ecco anche audaci shorts mini sempre in pelle con GG in rilievo, vivacizzati da una chiusura a gancio con incisione Gucci. Il tutto rigorosamente a tinta unita in bordeaux!

Accessori autunnali glamour

Gli accessori sono una parte essenziale della collezione Gucci per l’autunno 2024, e il bordeaux è ben rappresentato anche in questo segmento. Le borse in bordeaux sono tra i pezzi più distintivi, dalla borsa a mano GG Milano presentata alla sfilata invernale in pelle imbottita con GG in rilievo ai deliziosi beauty case con specchio e scomparti interni.

In tema di calzature che si fanno notare, ecco audaci mocassini con tacco dell’altezza di ben 14,5 cm, stivali in stile equestre e bellissime scarpe gioiello per le occasioni più eleganti.

Come abbinare il bordeaux

Il bordeaux è un colore ricco e profondo che può essere facilmente integrato in molti look nei mesi freddi. Per un outfit elegante e sofisticato, si può abbinare il bordeaux a tonalità neutre e chiare come il beige e il grigio chiaro. Questi colori permettono al bordeaux di risaltare senza risultare eccessivo. Per un effetto più audace, si può combinare il bordeaux con altri toni profondi, come il verde scuro o il blu navy o il nero, creando un contrasto interessante e moderno.

Gli accessori in bordeaux possono essere utilizzati per aggiungere un tocco di colore ad abbinamenti più sobri, mentre i capi principali in questo tono possono essere il fulcro di un outfit, completati da accessori e capi in tonalità complementari. Gucci suggerisce soprattutto look a tinta unita, che tra l’altro hanno un bellissimo effetto snellente, ma non dimentichiamo che borse e scarpe staranno benissimo anche con il denim scuro che in autunno non può mancare!