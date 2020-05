Alena Seredova è davvero molto incinta e in questi giorni dedica un inno alla natura: la vita che le è esplosa in grembo. Anche lei, come altre VIP (Clio Zammatteo –> si chiama Joy ed è la seconda figlia), si è ritrovata in stato interessante proprio in mezzo ad una pandemia globale. Ciò non ha spaventato Alena Seredova, che dedica al suo bebè un vero e proprio inno alla vita: “Un’esplosione della natura”. Per la showgirl è la terza gravidanza e, nonostante il ciclone Covid-19, è rimasta ottimista e serena il più possibile. Il suo enorme pancione è stato letteralmente messo a nudo tramite Instagram: meraviglia delle meraviglie!

Alena Seredova incinta: a 42 anni è un’esplosione della natura

Sicuramente la condizione di quarantena non è semplice per nessuno di noi, chi più chi meno, e le future mamme che hanno affrontato parte della gravidanza in lockdown sono tante. Alena Seredova fa parte di questa cricca, a 42 anni è alla sua terza gravidanza e insieme ad Alessandro Nasi non vede l’ora di conoscere il bebè. Il compagno Alessandro Nasi, cugino di Lapo Elkann, la rende felice il più possibile, standole accanto in questo periodo già delicato nella vita di una donna, reso più complesso a causa dell’emergenza Coronavirus. Il parto sarà affrontato sicuramente senza Alessandro vicino, da sola e con la mascherina. Ma Alena non pare spaventata, o quantomeno non ce lo mostra, facendosi vedere dai follower con uno stile tutto particolare: pantaloni pitonati e look premaman casual. La sua terza figlia le cadrà tra le braccia a breve, il parto è previsto per il prossimo 2 giugno.

Uno scatto pregno di stile e gioia quello di Alena Seredova: jeans premaman over e uno sfondo di natura rigogliosa. Proprio come lei e il suo sorriso. Irradiata da un raggio di sole e con la t-shirt tirata su per mettere in mostra con naturalezza le formosità della gravidanza, una vera e propria esplosione della natura. Nella didascalia del post che ha condiviso su Instagram ha scritto: “Esplosione della natura” utilizzando l’hashtag #mumtobe, che significa “Futura mamma”. Il pancione di Alena Seredova, così come quelle di tutte le altre future mamme, simboleggia la vittoria della vita su tutto. Bisogna tenerlo a mente!

Incinta con stile