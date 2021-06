Sul sito si legge così: “Ognuno di noi trascorrerà in media solo 700.000 ore sulla Terra. Il tempo è prezioso. Troppo prezioso per perdere esperienze che possono trasformare il modo in cui vediamo il mondo. Questa è la ragion d’essere di 700.000 Heures: un’avventura pionieristica che eleva le comunità mentre ti trasporta in un modo completamente nuovo di viaggiare. Uno che è più memorabile, più significativo e più umano”.

Viene presentato così sul sito 700000heures.com il primo hotel itinerante al mondo. Si chiama proprio ‘700.000 Heures’, ed è pronto ad accogliere i suoi ospiti ogni sei mesi, per scoprire una nuova destinazione attraverso i continenti. Ogni volta è e sarà diverso. Ciò che rimane costante è trovare luoghi singolarmente sorprendenti, incontrare persone straordinarie e creare ambienti eccezionali. Ma non è per tutti. Proprio così, 700.000 Heures è accessibile solo a una comunità privata di membri: le Cercle des Amazirs. In ogni nuova destinazione, 700.000 Heures autorizza i locali a creare santuari unici e accoglienti all’interno di queste case da sogno. Mai al di fuori della loro comunità. Nulla di ciò che l’organizzazione fa per i cittadini globali sarebbe possibile senza persone locali così talentose e laboriose.

Per sostenere coloro che vivono in queste magnifiche e remote enclave oltre l’ombra del turismo tradizionale, 700.000 Heures ha istituito un programma di formazione. Il programma ha luogo in Persi, si occupa di ospitalità e di protezione dell’ambiente ed è chiamato DAEM. Per garantire un impatto positivo duraturo all’interno di questa comunità, i membri di 700.000 Heures hanno avviato una trasformazione economica sostenibile.