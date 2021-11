5 idee regalo per lui: dal portachiavi al regalo hi-tech

Scegliere il regalo giusto per un uomo non è sempre facile, ma esistono oggetti intramontabili e, innegabilmente, apprezzati da tutti perché adatti a qualunque occasione, a partire dal classico porta chiavi. Ma quali sono le migliori idee su cui puntare.

Il portachiavi per uomo: un classico intramontabile

Il Natale si avvicina e con esso inizia la corsa sfrenata per l’acquisto dei doni: si comincia a pensare a quale potrebbe essere l’oggetto più utile e al contempo elegante, e sicuramente il portachiavi è tra questi. Quest’ultimo può sembrare un dono banale ma soltanto in apparenza, perché è in realtà uno degli oggetti più apprezzati dagli uomini, soprattutto se scelto con un design elegante e moderno che sia in grado di unire semplicità e funzionalità al contempo. Bisogna solo saper scegliere il colore e il materiale più adatto ai gusti personali di chi lo riceverà, anche se, indubbiamente, alcuni modelli sono neutri e ben si adattano a tutti i gusti. Ad esempio un portachiavi da uomo di Piquadro può essere un’ottima soluzione perché si tratta di un brand di lusso molto apprezzato per i suoi prodotti.

Uno zaino per il lavoro o il tempo libero

Chi dice che gli uomini non apprezzino i regali funzionali? Tra questi troviamo sicuramente anche gli zaini, adatti sia per il tempo libero che per il lavoro. Un uomo, soprattutto se dinamico, apprezzerà senz’altro un accessorio che permette di portare con sé tutto ciò che desidera senza ingombro. Per gli amanti dello sport si può anche optare per uno zaino da escursionismo, mentre a coloro che svolgono un lavoro di ufficio ben si può regalare uno zaino porta computer. In tutti i casi resta un dono elegante e funzionale.

Borsa da ufficio per gli uomini formali

In alternativa a uno zaino, comunque adatto anche agli ambienti formali, si può optare per una cartella da ufficio, in particolar modo se la persona a cui regalare l’oggetto ha superato i 50 anni. In questi casi si può scegliere anche una borsa in pelle, molto adatta agli uomini che amano gli outfit eleganti (i materiali in pelle ben si adattano a uno stile di abbigliamento formale).

Un rasoio elettrico

Anche i profumi sono sempre ben accetti come regalo di Natale, ma se si vuole optare per un regalo maggiormente utile si può scegliere tra i numerosi modelli di rasoi elettrici in vendita: un dono che sicuramente non resta nel cassetto, soprattutto se dotato anche di regolabarba e tagli capelli. La sua utilità principale è data dall’assenza del filo ingombrante e dal fatto che, soprattutto se si tratta di un modello più avanzati, è estremamente comodo da usare e facilmente lavabile. Per questo motivo il rasoio elettrico è adatto per gli uomini di qualunque età, a maggior ragione se si tratta di persone che hanno molto a cura l’attenzione per il proprio lato estetico.

Un regalo hi-tech

Certamente quelli suddetti sono i classici regali funzionali, intramontabili e utili per tutti gli uomini. Ma perché non optare per un moderno regalo hi-tech? Anche qui si può spaziare, la scelta è davvero variegata: tutti gli uomini apprezzano smarphone e smartwatch, ma ben ci si può orientare sugli oggetti utili alla pulizia della casa o al tempo libero: come droni, diffusori audio e scope elettriche. Gli uomini sportivi potrebbero inoltre apprezzare gli smartband utili a monitorare l’attività fisica con il comodo display, mentre gli amanti della natura potrebbero trovare interessanti i droni. C’è solo l’imbarazzo della scelta.