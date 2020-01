Zoë Kravitz e Karl Glusman rivelano finalmente le foto del matrimonio

La figlia di Lenny Kravitz, Zoë Kravitz, protagonista dei film di “Big Little Lies” e “Fantastic Beasts”, si è sposata con l’attore Karl Glusman sabato 29 giugno. La coppia ha condiviso il suo momento speciale insieme alla famiglia e agli amici, durante una bellissima cerimonia in Francia, casualmente nello stesso fine settimana di un’altra coppia famosa, Joe Jonas e Sophie Turner. A distanza di sei mesi, ecco che spuntano i primi scatti del matrimonio!

Zoë e Karl sposi vincenti

Questo matrimonio è stato un secondo servizio per Zoë e Karl. I due si erano segretamente sposati in una cerimonia civile nel maggio 2019, a poco più di un anno da quando Karl aveva fatto la proposta, nel febbraio 2018. Fedele alla loro forma accogliente e casual, Karl ha fatto la proposta mentre erano entrambi a casa a Parigi con indosso i pantaloni della tuta. Zoë Kravitz ci ha graziati concedendoci uno sguardo al suo matrimonio con Karl Glusman, per concludere un anno piuttosto speciale. La star di “Batman” e l’attore di “Nocturnal Animals” si sono sposati in una cerimonia davvero sontuosa a Parigi, in giugno, circondati dai loro amici e dalla loro famiglia. E, sei mesi dopo aver detto “Sì”, la 31enne ha condiviso gli scatti della festa.

Postando su Instagram, ha condiviso una serie di splendide foto in bianco e nero del grande giorno, semplicemente intitolate “29 giugno 2019”. Uno scatto ha visto la sposa circondata dai suoi co-protagonisti di Big Little Lies, Reese Witherspoon, Laura Dern, Nicole Kidman e Shailene Woodley. Mentre un altro l’ha mostrata accoccolata ad Alicia Keys, prima di intrufolarsi nella cena con suo marito. In una delle foto incluse nei post, il padre Lenny Kravitz è raffigurato mentre la guarda amorevolmente scendere una rampa di scale circondata da sua madre Lisa Bonet col marito Jason Momoa. In un’altra foto, i due sposi sono felici di tagliare una fetta della loro torta nuziale.

