Qualsiasi figlio del musicista Lenny Kravitz e dell’attrice Lisa Bonet, com’è prevedibile, avrà dei geni benedetti. Sarete quindi tutti d’accordo con me nel sostenere che Zoë kravitz sia senza alcun dubbio la vera perfezione genetica. L’attrice, cantante e modella trentenne ha dimostrato di avere un atteggiamento serio come Bonnie Carlson su Big Little Lies (come se avessimo qualche dubbio).

Ma una cosa che Zoë non ha mai dovuto dimostrare è assolutamente il proprio sex appeal. Avrà anche sposato Karl Glusman nel giugno 2019, ma questo non ci impedirà di ammirarla da lontano. Controlla la galleria per le sue foto più sexy; ma attenzione: le cose stanno per diventare piuttosto bollenti.

Ma non è sempre stato così, durante l’adolescenza Zoë ha sofferto di disordini alimentari quali bulimia ed anoressia. Guardando indietro a quel tempo, Zoë ha detto che il suo disturbo alimentare “è venuto da un sacco di cose” crescendo. Il fattore più importante, però, era che fosse costantemente circondata da belle donne magre. Molte di queste donne erano top model con le quali suo padre Lenny Kravitz si accompagnava. Tuttavia, l’attrice ha ammesso anche che fosse una donna in particolare ad averla fatta sentire particolarmente“clunky” al confronto: sua madre, Lisa Bonet.

«Vedevo mia madre così bella e così minuta, mi sono sempre sentita goffa in confronto a lei, e poi mio padre era sempre circondato da top model… Io ero bassa, e ti senti a disagio nella tua pelle comunque a quell’età.»

Il padre rockstar di Zoë era uscito con Adriana Lima dal 2001 al 2003, proprio nel periodo in cui il suo disordine alimentare è cominciato. Quindi, non stava solo affrontando le aspettative irrealistiche degli angeli di Victoria’s Secrets nelle riviste, come la maggior parte degli adolescenti: la povera ragazza doveva affrontarle in carne ed ossa!

«I miei genitori si sono veramente spaventati per me, temendo una ricaduta… Ho attraversato i disturbi alimentari al liceo. Ero così magra che non mi veniva il ciclo. E una parte di me non voleva ingrassare, il che era davvero spaventoso.»

Zoë rivelò che fosse così determinata a perdere peso che si ammalò molto: l’attrice non ebbe il ciclo regolarmente, il suo sistema immunitario si spezzò, e la sua tiroide fu rimossa. Ad oggi si può ritenere guarita, si è ripresa completamente ed ha trovato il proprio equilibrio nel mondo.