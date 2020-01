Zendaya ai Critics’ Choice Awards 2020: il top nudo Tom Ford è colore moda/estate 2020

Nessuno è stato sexy, alla moda e dotato di estro come Zendaya sul tappeto rosso dei Critics ‘Choice Awards 2020. Domenica sera, la star di Euphoria si è presentata ai Critics ‘Choice Awards, 2020 e ci ha ricordato che è una bomba ad orologeria per almeno un motivo! Partendo dalla testa, adornata di splendide treccine, lunghe abbastanza da delineare la sua esile figura, passando per il punto vita davvero invidiabile, fino al bordo della gonna rosa. Insomma, Zendaya ci ha dato le vibrazioni del Power Ranger rosa e di un videoclip anni ’90 delle Spice Girls, di cui non sapevamo nemmeno di avere bisogno.

L’abito nudo – una delle firme di Tom Ford – è tutto basato sul giocare con l’idea che chi lo indossa è in realtà nudo, anche se indossa una top, sicuramente un’idea più piccante del classico vedo-non vedo. Tuttavia, Zendaya è sempre una che sposta più in là i confini, dunque ha spinto il concetto di abito nudo in una nuova galassia, portandolo lungo una strada futuristica.

La serata di Zendaya

È stata una serata enorme per l’attrice 23enne, nominata come migliore attrice nella drammatica serie tv Euphoria, per la sua interpretazione nel ruolo straziante di Rue Bennett. Zendaya ha posato per la cinepresa in un accattivante ensemble a due pezzi di Tom Ford, in rosa hot, che è destinato a diventare la più grande colorazione primaverile. Il look era caratterizzato da un top corto con una scollatura in un finto collo chiuso sulle spalle con un nastro di seta, legato intorno alla schiena della giovane star. Ha abbinato al top in silicone una maxi gonna fluida e fluttuante. Ai piedi, Zendaya ha dato il meglio di sé, tenendo sotto controllo la combinazione delle nuance del rosa sfoggiando un paio di décolleté Iriza in magenta satinato di Louboutin. Incredibile ma vero, le décolleté sembrano ancora disponibili in una colorazione simile su Matchesfashion.com per $ 695.