Yacht Giorgio Armani: tutto d’oro, 72 metri di puro lusso. Pronti a salpare!

Yacht Giorgio Armani. Si chiama Admiral, sarà dorato e misurerà ben 72 metri di puro lusso. Il Re dell’haute couture e The Italian Sea Group hanno annunciato la loro speciale collaborazione: in cantiere il progetto di un motor yacht all’avanguardia Admiral da 72 metri.

L’inizio del 2024 vedrà l’alba il progetto del super yacht Giorgio Armani, così ha annunciato la Maison d’alta moda. Quello che resta da chiedersi è chi sarà il ricchissimo proprietario di questa elegante imbarcazione extra lusso. Si tratta di un’eccellenza tutta italiana, una mastodontica opera, dal design d’avanguardia e dalla tecnologia più futurista di sempre. Eleganza, lusso e tecnologia, risultato del lavoro e dell’ingegno di una delle aziende leader del settore moda italiano nel mondo, Giorgio Armani, e dell’azienda globale della nautica di lusso, The Italian Sea Group.

Socio unico al 100% del Gruppo Armani, marchio fondato nel 1975, è re Giorgio, Presidente e Amministratore Delegato. L’azienda di moda e lusso leader del settore a livello globale, vanta 8.900 dipendenti e otto stabilimenti di produzione. La maison disegna, produce, distribuisce e vende, dal produttore al consumatore, articoli di moda e lifestyle di lusso. Si parla di abbigliamento, accessori, occhiali, orologi, gioielli, cosmetici, profumi, mobili e complementi d’arredo, oltre a essere leader anche nel settore ristorazione e hotellerie. E fra poco salperà anche il super yacht Giorgio Armani, Admiral.

Per quanto riguarda la collaborazione, con le mani in pasta The Italian Sea Group, operatore globale della nautica luxury, costruttore e refitter di motoryacht e navi fino a 100 metri. Un’azienda, a cui fa capo l’imprenditore italiano Giovanni Costantino, che si cimenta con i brand Admiral, sinonimo di prestigio ed eleganza in ambito yacht e Tecnomar. Il design all’avanguardia e le alte performance dei suoi yacht sono un surplus da non sottovalutare. Una vera e propria bomba è in arrivo da parte del Re indiscusso del lusso, bravo Giorgio Armani!