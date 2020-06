In questi giorni è stato annunciato il lancio di quello che rischia di essere l’ennesimo e più forte schiaffo alla corona inglese. Il Duca e la Duchessa del Sussex, Meghan e Harry, hanno collaborato con gli autori di un nuovo libro esplosivo, nello specifico una biografia che li riguarda da molto vicino. Vediamoci chiaro… (Continua dopo la foto)

Buckingham Palace si aspetta che la biografia, momentaneamente intitolata Thoroughly Modern Royals: The Real World Of Harry And Meghan, dipinga un ritratto lusinghiero della coppia. Ma se la domanda è se ci siano timori che si tratterà dell’ennesimo, forse decisivo, smacco che Harry e Meghan daranno alla famiglia reale, la risposte è: ASSOLUTAMENTE SÍ. Prima di trasferirsi in Nord America, i Sussex, ossessionati dalla privacy, hanno rilasciato un’intervista agli autori del libro, entrambi giornalisti. Uno di loro, Omid Scobie, è una certificata cheerleader di Meghan. Il secondo autore del libro è la giornalista statunitense Carolyn Durand, che segue i reali Harry e Meghan e che da 15 anni è anche amica della coppia. (Continua dopo la foto)

Si dice che il libro di 320 pagine rappresenti un’immagine positiva della coppia e della loro decisione esplosiva di dimettersi da reali reali, riporta Mail on Sunday.

La biografia di 320 pagine, che dovrebbe essere rilasciata l’11 agosto, dovrebbe essere un bestseller globale. Secondo fonti, il libro traccia la storia del Sussex fin dall’inizio della loro storia d’amore. Doveva essere pubblicato dalla Dey Street Books di New York a giugno, ma il lancio è stato ritardato, presumibilmente a causa della pandemia. Mentre gli editori mantengono i dettagli della biografia super anonimi, la versione ebook è disponibile per il preordine a sole £ 7,49. (Continua dopo la foto)

Dato il candore con cui il Harry ha parlato negli ultimi mesi, i consiglieri della regina si ritengono un po’ preoccupati. Chissà cosa la coppia ha divulgato agli autori. Il libro è stato iniziato quando le crepe sono cominciate a venir fuori tra Meghan e il resto della famiglia reale. Proprio durante il suo matrimonio a maggio 2018. Si dice che gli amici dell’ex attrice abbiano contattato gli autori per mettere le cose in chiaro. Ora la famiglia teme ulteriori sconvolgimenti. Mentre la biografia esplorerà le ferite aperte lasciate sulla scia della Megxit che ha visto la regina ferita e il principe Carlo infuriato.