Saltano fuori le prime indiscrezioni dalla biografia quasi ufficiale dei coniugi Sussex, «Finding Freedom». Secondo quanto riportato dal ‘Sun’ il principe Harry e la moglie Meghan Markle avevano già deciso di allontanarsi dalla Royal Family ancor prima di sposarsi. Non una scelta dettata dall’impulsività, ma maturata perché il secondogenito di Lady D «era profondamente infelice da molto tempo». La Megxit sarebbe da attribuirsi, dunque, soltanto ad Harry, non all’ex attrice, a cui sarebbe stata attribuita una carica decisionale più consistente del dovuto nella coppia. Non dimentichiamoci però che il libro, che uscirà ad agosto 2020, è stato scritto da due giornalisti “amici”. Per questo non è escluso che la biografia abbia tra gli intenti quello di tracciare un ritratto lusinghiero della 38enne americana, massacrata dai tabloid inglesi in più occasioni.

Meghan Markle, la Megxit per colpa di Harry: «Il principe profondamente infelice da tempo»

Non sarebbe stata affatto una scelta avventata: Harry e Meghan Markle «avrebbero discusso a lungo della Megxit» ben prima delle loro nozze datate maggio 2018. La decisione di lasciare l’Inghilterra sarebbe da addurre esclusivamente al principe sofferente, non all’ex attrice che sarebbe rimasta volentieri a Londra. Per amore del marito, tuttavia, la 38enne avrebbe deciso di seguire Harry e assecondarlo. Questo almeno è quanto trapela da alcune anticipazioni della biografia ‘Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Royal Family’, che si preannuncia assai scoppiettante. Oggi i due vivono nella villa da 18 milioni di dollari di Tyler Perry sulle colline di Los Angeles. La coppia ha preso le distanze ufficialmente dalla Royal Family prendendo il largo verso una vita indipendente divincolata dalla monarchia inglese.

Il principe Harry sereno solo con l’uniforme o in Africa impegnato nelle missioni umanitarie

Secondo le fonti, citate da ‘Vanity Fair’, il principe Harry sarebbe stato felice solo con l’uniforme indosso, durante gli anni sotto l’esercito, spesso in prima linea, nonostante il disappunto degli altri membri della famiglia reale; oppure mentre era impegnato nelle missioni umanitarie, perlopiù in Africa, sulle orme della madre Lady Diana. Di Londra, invece, verrebbe fuori l’immagine di una prigione dorata: nella capitale il 35enne si sarebbe sempre sentito «irrequieto». Gli amori mordi e fuggi, le fidanzate a scadenza e le notti brave con gli amici: trascorreva così la vita di Harry, da sempre sofferente all’etichetta di corte, prima dell’incontro con Meghan Markle, la compagna ‘perfetta’, quella con cui mettere su famiglia. «Quella parola, Megxit, ha sempre fatto arrabbiare il principe Harry. Dà l’impressione che la decisione di allontanarsi dalla famiglia reale sia stata di Meghan. La realtà è che è stata volontà di Harry. Il libro lo chiarirà e spiegherà perché è dovuto accadere. La verità è che Harry era infelice da molto, molto tempo. È da più di un anno che pensava di prendere questa strada. E Meghan ha sostenuto la decisione di Harry. Più di una volta gli ha chiesto se era sicuro che fosse quello che voleva. Ha sempre messo in chiaro che lo avrebbe sostenuto in qualunque cosa facesse», così si legge nell’edizione domenicale del ‘Sun’, che ha parlato con una fonte interna alla casa editrice. Un retroscena scottante riportato da diversi giornali italiani come ‘Amica’.