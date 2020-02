Pochi preamboli per descrivere la scoppiettante bomba sexy ex moglie di Maxi Lopez ed attuale di Mauro Icardi. Qualunque appassionato di gossip e calcio sa di chi stiamo parlando, Wanda Nara è bionda, formosa e prorompente. Torna a far parlare di sé (e chi ha mai smesso) postando una sua foto sexy sul proprio profilo di Instagram, conoscendola non si direbbe niente di eclatante, eppure ci stupisce ancora una volta, mostrandosi in tutta la sua sensualità.

“Sono basica questa sera“, queste le parole della moglie di Mauro Icardi per descrivere il suo completo che tutto è fuorché basic.

Wanda: la vera attrazione del GF VIP

Durante la nona puntata del Grande Fratello Vip, Wanda Nara si è mostrata in splendida forma, sfoggiando un outfit davvero pazzesco. “Sono basica questa sera“, queste le parole della moglie di Mauro Icardi per descrivere il suo completo che tutto è fuorché basic. Pantalone classico total black a zampa di elefante, giacca dalla scollatura vertiginosa, bella da indossare nella canonica maniera, esplosiva indossata come ha fatto Wanda. È la vera e propria scoperta del Grande Fratello Vip, Wanda Nara. Con i suoi interventi sempre precisi e puntuali, con la sua simpatia e le sue battute, la bellissima argentina si sta facendo realmente apprezzare da tutto il pubblico italiano.

La cosa che più ci lascia di stucco, oltre al suo indiscusso sex-appeal, è la laboriosità che l’ha sempre contraddistinta, Wanda infatti ha iniziato a fare la modella a 4 anni. Oggi vive a Milano ed è diventata manager unico del calciatore dell’Inter Mauro Icardi, suo marito dal 2014.

Facciamo un passo indietro, Wanda, all’anagrafe Wanda Solange Nara, è nata il 10 dicembre 1986 vicino Buenos Aires, sorella di Zaira Nara, la modella ex fidanzata del calciatore uruguaiano Diego Forlan. Da subito mostra il proprio interessamento nei confronti del mondo dello spettacolo, divenendo da adolescente molto famosa in Argentina come attrice e showgirl. Nel suo paese natale è nota per aver partecipato al cast di Caiga quien caiga, Bailando por un sueño (2006) e Patinando por un sueño (2007).