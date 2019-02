View this post on Instagram

My #10yearchallenge … Junto a @valentino.lopez9 , Este enero de 2019 mi hijo cumple 10 años . Y elijo una foto junto a él que fue el protagonista sin dudas de mis últimos 10 años de vida!! .. El es mi primer hijo, mi primer amor, mi amigo, mi consejero,mi compinche Y el mejor testigo de estos 10 años de mi vida . El me convirtió en mamá , y el sabe mejor que nadie como soy como madre,mujer y persona .. reímos juntos ,lloramos juntos,viajamos , y compartimos el nacimiento de cada hermano.En el veo reflejados perfectos mis 10 años viviendo en Europa. Mis miedos , mis mudanzas,los viajes,los idiomas ,mis triunfos y mis fracasos . El solo tiene palabras hermosas para mi , me ama y me cuida y se preocupa por mi . Su personalidad tiene mucho de mi , pues deje mis mejores años criándolo y jamás dejándolo al cuidado de nadie por que siempre sentí que el era mi mejor opción, no había viaje sin el , trabajo donde no me adaptaran una sala para el , ni boliche, ni cenas con amigas sin el , ni nada !! el mi mejor sábado a la noche como ahora cuando los sábados sigue siendo mi mejor plan comer pizzas en el living y comentar partidos .. con el veo los partidos de la B, la c y cualquier torneo . El tiene mi personalidad .. a él nada malo le afecta y a la vez lo más simple lo puede hacer feliz .. No me arrepiento de quemar ninguna etapa , no me arrepiento de haber sido madre joven . Sin dudas fui la chica de 22 más feliz que puede existir , .. y no cambiaria nada de mis últimos 10 años !! Por que diez años atrás mi ❤️ empezó a latir fuera de mi cuerpo y fue gracias a él ..