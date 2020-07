Volkspods, innovazione e riciclo. Due componenti, che riescono a coesistere creando un vero e proprio veicolo gioiello stile retrò a due ruote perfetto per la città. Dalle iconiche scene dei film di 007, il Maggiolino Volkwagen è sicuramente una delle automobili più rappresentative della storia dei motori nonché una delle due ruote dal design più famoso e simpatico di sempre. Il costruttore Brent Walter oggi ha ideato Volkspods, una coppia di minuscoli scooter realizzati riciclando per l’appunto; parti di un Volkswagen Beetle. Perfetti per la vita cittadina.

Volkspods: i figli del riciclo sono due ruote innovativi

I pezzi dei Maggiolini Volkswagen Beetle per realizzare un nuovo veicolo

Per rendere omaggio al primo modello di Maggiolino Volkwagen, Brent Walter ha costruito i Volkspods. Tutto è cominciato circa un anno fa, un po’ per casualità nel garage di Brent Walter che ama da sempre smontare e rimontare i pezzi di vecchi veicoli e sperimentare ognuno di essi in nuove formule. I parafanghi recuperati dal Maggiolino Volkwagen sono stati modificati perfettamente. Creando un risultato ad hoc. I Volkspods sono stati colorati di tinte dal verde scuro, betulla e del blu acceso per regalare un aspetto retrò alla serie di veicoli.

Le immagini dei Volkspods sono apparse sul profilo Instagram di Brent Walter

Questi scooter rappresentano il futuro partendo dal riciclo dei parafanghi anteriori

I Volkspods hanno da subito conquistato un enorme successo. Questo conferma quanto ancora oggi il Maggiolino Volkwagen sia un’icona intramontabile delle quattro ruote. Con le sue forme arrotondate il veicolo è stato il primo modello prodotto dalla Volkswagen per poi diventare un successo mondiale e ineguagliabile nel tempo. Detiene anche il record di auto più longeva e duratura, ottenendo ben quasi 70 anni di produzione. Oggi, ammiriamo i figli del suo incredibile riciclo, i Volkspods. Innovazione, futuro e riciclo sembrano il connubio perfetto.