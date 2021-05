Vittoria di Savoia aspirante regina d’Italia: la monarchia batte un colpo (che ha solo 17 anni)

In un decreto formale del 2019, il “Duca di Savoia, Principe di Napoli e per grazia di Dio erede diretto al Capo della Casa Reale di Savoia”, ha emendato una legge medievale. La legge in questione ha destinato la successione nella sua linea reale soltanto agli eredi maschi. Ed è qui che Vittoria di Savoia torna alla carica (grazie al nonno).

Vittoria di Savoia aspirante regina d’Italia: la monarchia batte un colpo

Il Duca di Savoia ha spinto “la sua amata nipote” Vittoria Cristina Chiara Adelaide Maria in su nella catena di successione reale. È così che Vittoria risulta essere la prima donna, in 1.000 anni di storia, ad essere investita dell’autorità per guidare la famiglia e rivendicare la proprietà della defunta monarchia. “Era il miglior regalo che potesse farmi”, ha detto Vittoria dalla sua casa di Parigi. Oggi lei è una giovane donna di 17 anni, nonché una fiorente influencer di Instagram. Super felici per Vittoria, il padre, residente a Monte Carlo, e la madre, stabile a Parigi, coì come i suoi nonni a Gstaad. Tanta gioia proprio per la sua ascesa al vertice dell’aspirante famiglia reale italiana, nel frattempo, però, un ramo rivale dei Savoia non è stato contento. Affatto.

“Totalmente illegittimo”, ha detto il principe Aimone di Savoia Aosta, cugino e pretendente rivale che lavora come dirigente per l’azienda di pneumatici Pirelli a Mosca. In questo modo ha preso vita l’ultimo capitolo della disputa dinastica in corso tra i pretendenti all’ormai defunto trono italiano. Ci sono sentimenti di amarezza, pugni tirati, comitati nobili in guerra, politica del ducato e, dal mese scorso, l’ascesa di Vittoria sui social media. Quello che non c’è è una vera corona per cui combattere. L’Italia è una repubblica e gli italiani hanno circa zero interesse in una restaurazione reale. “Mai dire mai “, ha detto il padre di Vittoria, Emanuele Filiberto, un personaggio televisivo italiano che rivendica il titolo di Principe di Venezia, che è anche il nome del suo ristorante di Los Angeles ed ex food truck.