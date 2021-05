Benedetta Porcaroli in Gucci per la cerimonia dei David di Donatello 2021. Non è la prima volta che vediamo la giovane attrice indossare un abito della famosa casa di moda fiorentina. Infatti non solo è una grande amica dello stilista Alessandro Michele ma fa anche parte della Gucci Family. Ecco l’ultima tendenza che lancia su Instagram: una gonna davvero molto chic.

Benedetta Porcaroli ai David di Donatello

Benedetta Porcaroli porta a casa il Premio ANEC per 18 Regali e sale sul palco con un abito da giù di testa. Sobria ed elegante allo stesso tempo. Un abitino non per tutti ma per lei è sicuramente un taglio super azzeccato. Il vestito è ovviamente firmato Gucci e si tratta di un mini dress di paillettes con il colletto in raso duchesse e la cintura smoking è impreziosita da una spilla ricamata. Il tutto abbellito da dei gioielli Bulgari e dei meravigliosi sandali scintillanti. Le lunghissime gambe in mostra dell’attrice ventiduenne non sono too much ma anzi per la sua giovane età perché coprirle?

Benedetta e la maxi skirt Gucci

Per ringraziare del premio ricevuto Benedetta Porcaroli posta una foto su Instagram. L’attrice viene ritratta in un paesaggio bucolico con una gonna lunga strepitosa che ci ispirerà per tutta la primavera estate 2021. La protagonista di 18 regali ha scelto infatti una gonnellona, neanche a dirlo, di Gucci, tratta dalla collezione Epilogue. Sul sito ufficiale della casa di moda l’articolo può esse trovato sotto la voce Gonna in viscosa con stampa Ken Scott. Lo stile della skirt si rifà alle fantasie anni settanta e anche il taglio lungo diviso da balze rifinite in pizzo antico ricorda il trend dei figli dei fiori. Benedetta Porcaroli decide di abbinarlo ad una maxi blusa in raso rosa e il risultato è un look facilmente riproducibile. Adatto anche a tutti i tipi di fisicità e che da un tocco di gioia a chi lo indossa.