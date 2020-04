Achille Lauro, canzone 16 Marzo: Benedetta Porcaroli è splendida

Classe 1998, Benedetta Porcaroli vive a Roma e di professione fa l’attrice. Molto attiva su Instagram da brava millennial. È figlia di genitori separati, sua mamma di mestiere fa la segretaria presso il Quirinale, mentre sua papà è un ex avvocato che si è poi dedicato all’archeologia. Il passaggio dalla vita di una comune ragazza romana al set di importanti film e fiction è stato breve. Giovane e intraprendente, Benedetta Porcaroli ha visto crescere la sua notorietà dopo poco dal successo ottenuto grazie alla serie tv Baby (2018), ma c’è di più! (profilo Instagram di Benedetta –> @bennipi)

Cosa c’entra il Re indiscusso delle ultime edizioni del Festival di Sanremo con la brava e bella Benedetta Porcaroli? Scopriamolo subito…

Achille Lauro è uno stregone, le magie che compie sono più uniche che rare, il suo ultimo singolo lo dimostra, testo e video impeccabili, così ieri è uscita “16 marzo”. La canzone è sicuramente un revival della cultura pop anni ’90, reinventata in una nuova chiave, decadente, nostalgica e poco convenzionale. Ma soffermiamoci sul video del singolo di Achille Lauro, la clip, diretta da Antonio Usbergo e Niccolò Celaia per YouNuts!, vede come ospite illustre e protagonista indiscussa proprio lei: l’attrice Benedetta Porcaroli. CLICCA QUI PER GUARDARE IL VIDEO

Achille Lauro – 16 Marzo (feat. Gow Tribe)

Te nei vai come non fosse niente

Come non fossi te

Te ne vai quando non c’è più niente

Più niente di me

Te ne vai, sbatti la porta e intanto

Ho capito già te ne stai andando

Dici “Tanto ormai per te non piango più, fallo te”

Che ne sai, non ti hanno mai detto di no

Tu che non sai che cosa sono e non si può

Te ne vai come io fossi niente

Come fosse che?

Te ne vai perché non c’è più niente da prendere

Te ne vai come ci fosse un altro

Come se ti stesse già aspettando

Come se esistesse qualcun altro uguale a me

Che ne sai, non ti hanno mai detto di no

Tu non hai mai pianto

E non sai che cosa sono e non si può

Te ne freghi tanto

No, non lo sai cosa vuoi

Cosa stai cercando

No, non è mai, non è noi

Ti rinnamorerai a marzo

Oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh

Il 16 marzo, oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh

Il 16 marzo

Me ne vado come fossi pazzo

Sì, pazzo di te

Me ne vado perché un po’ ne ho voglia

Un po’ perché

Perché per te l’amore dura un anno

Perché te sai solo cancellarlo

Vuoi solo chi non ti sta cercando più, come me

Che ne sai, non ti hanno mai detto di no

Tu non hai mai pianto

E non sai che cosa sono e non si può

Te ne freghi tanto

No, non lo sai cosa vuoi

Cosa stai cercando

No, non è mai, non è noi

Ti rinnamorerai a marzo

Oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh

Il 16 marzo, oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh

Il 16 marzo

Il 16 marzo