Ville da sogno all’asta: in Italia la più costosa si trova a Panarea

Ville da sogno cercasi! In Italia sono molteplici le ville da “mille e una notte” all’asta. La più costosa? A Panarea. La stupenda località siciliana ospita la casa dei sogni per eccellenza. Il suo valore è pari (come base d’asta) a 5,7 milioni di euro. Ragion per cui, l’affare più caro d’Italia si trova proprio in Sicilia, grazie ad una residenza hollywoodiana valutata 9,5 milioni. E’ disposta su 3 piani con dependance esterna, costruita su un’ area complessiva di oltre 3.200 metri quadrati e che comprende terreni per altrettanti 1.300 metri quadri. In totale 5.000 mq. All’interno della splendida regione siciliana si possono acquistare anche due damnusi, tradizionali dimore di Pantelleria: il terreno complessivo vale dai 549mila euro.

Ville da sogno all’asta in Italia. Non solo Panarea, anche la Sardegna e la Toscana

Denominatore comune di queste ville da sogno? Che sono all’asta. Nell’indimenticabile location “Made in Sardegna” è presente una villa da diciotto stanze adibita (o quasi) per le vacanze estive. La base d’asta è stata decisa nel 2019, ma purtroppo non ancora aggiudicata: il suo valore si aggira intorno ai 826mila euro. Un vero e proprio affare, considerando la meravigliosa terra e la vista mozzafiato. Anche in Toscana troviamo delle case da sogno da rimanere senza fiato. Per esempio, all’Isola d’Elba, in un riassunto di ville storiche all’interno della zona turistica residenziale di Capo d’Arco. Dopo oltre 4 anni sono state aggiudicate all’asta per un valore di 417.500 euro. Anche all’isola del Giglio non mancano di certo case lussuose: un appartamento di 195 metri quadri si può acquistare a partire da 262.710 euro.

I gioielli tra il golfo di Napoli: Ischia e Capri prime su tutte

Ischia e Capri rimangono le perle tra il Golfo di Napoli, innegabile. Nell’entroterra di queste splendide isole troviamo delle ville da far girare letteralmente la testa. A Ischia è presente (ovviamente all’asta) una splendida villa singola su due livelli, oltre a terrazzo e giardino di oltre 1.000 mq. Base d’asta per una cifra intorno ai 1.386.872 euro. Per niente male come inizio! Ad Anacapri troviamo un’altra inestimabile villa da sogno, un altro prezioso con valore base d’asta pari a 728.000 euro. A Capri invece, è presente un diamante esattamente incastonato con vista sugli splendidi Faraglioni: oltre 7 milioni di euro la valutazione. A settembre andrà all’asta a partire da 4.738.500 euro.