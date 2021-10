Victoria Beckham, scarpe fluo e vestito floreale: la follia più bella di questo autunno

Che Victoria Beckham fosse nota per la cura del corpo è noto a tutti, che quest’ossessione fosse addirittura maniacale forse meno. Difatti la bella Posh ha fatto ultimamente parecchio discutere per la sua beauty routine che prevede l’utilizzo di una crema al sangue. Esatto, abbiamo detto sangue. Regina di tendenze, nessuno meglio di lei le lancia dritte in faccia… questa volta ai piedi!

Sulla carta l’ex Spice Girls ha 44 anni, ma a quanto pare non si rassegna allo scorrere inesorabile del tempo che passa e così le tenta tutte. L’ultima trovata è appunto questa crema anti-age ideata dalla dermatologa delle star, Barbara Sturm. Costo della crema? 1400 euro. Ma ora passiamo alle scarpe, fermo restando che gli accessori fluo sono protagonisti assoluti di questa stagione. Look Basic che subisce un grow up grazie ad un unico solo accessorio fluo. Victoria Beckham ha voluto interpretare il trend in uno dei suoi look più recenti. Pizzicata nella scoppiettante New York con un abito midi dalla stampa floreale nei toni del bordeux, indossato sopra un dolcevita. Ha completato il look con delle décolleté di vernice verde fluo che illuminavano l’intero outfit.

Victoria Beckham scarpe fluo e vestito floreale

Il piccolo dress fa parte della collezione autunno inverno 2021 2022 by Victoria Beckham, ed è particolarissimo: un vero e proprio mosaico di paillettes. La svolta è come la signora David abbia voluto dare alla creazione il suo personale tocco di glam: una stampa multicolor per l’outfit e borsa e scarpe declinate in nuance accese e vibranti. Victoria Beckham è approdata a New York la scorsa settimana per presenziare a diverse trasmissioni televisive. In una di queste ha annunciato l’imminente lancio della sua nuova linea Victoria Beckham Body. Per l’occasione ha sfoggiato una delle nuove creazioni, e anche questa volta ha scelto di completare l’outfit con delle scarpe fluo. Questa volta in versione color-block .