Il figlio di Vasco Rossi è stato condannato per omissione di soccorso. Il cantante commenta affermando: «Molto amareggiato per questa sentenza che mi pare ingiusta». Ecco perché Davide Rossi è nei guai.

Il figlio di Vasco Rossi condannato

Il figlio di Vasco, Davide, nasce a Pagani, in provincia di Salerno, il 24 aprile del 1986. La mamma è Stefania Trucillo. Il ragazzo è accusato in primo grado a un anno e dieci mesi di pena, per lesioni stradali e omissione di soccorso. Il 16 settembre del 2016 avrebbe infatti causato un sinistro stradale allontanandosi poi dal luogo dell’incidente. La rockstar italiana prende le difese del figlio e commenta: «Sono molto amareggiato per questa sentenza che mi sembra ingiusta. Sembra che siano state accolte soltanto le istanze dell’accusa. Credo alla ricostruzione dei fatti di mio figlio. Allo stesso tempo ho fiducia nella magistratura e spero che in sede di appello venga ristabilita la verità».

Davide Rossi: «Purtroppo penso che questo sia avvenuto anche perché mio padre è una persona in vista»

In una serata di settembre di cinque anni fa Davide, il figlio di Vasco Rossi si trovava in zona Balduina di Roma con la sua Audi Q5. Al volante però c’era un amico del ragazzo della rockstar ma bensì Simone Spadano che non si è fermato a uno stop scontrandosi contro la fiancata sinistra di una Fiat Punto. A fare le spese dell’incidente sono state due ragazze che dopo pochi giorni hanno denunciato l’accaduto presentando anche un referto in cui venivano sottolineate ferite guaribili in 40 giorni. Il Blasco crede a suo figlio di 35 anni che ha confessato di non aver guidato quella sera. L’avvocata Carla Serra, legale di Rossi afferma: «È una sentenza che non ha tenuto conto delle risultanze probatorie. Faremo appello».

Anche Davide, il figlio di Vasco Rossi vuole dire la sua e confessa: «Purtroppo penso che questo sia avvenuto anche perché mio padre è una persona in vista. Ho visto che anche mio padre è amareggiato, confidiamo nella verità».