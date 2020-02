Vanessa Incontrada è amatissima dal pubblico italiano, la serie televisiva di successo in cui la vede protagonista, “Come una madre”, ha ottenuto un risultato strepitoso. L’attrice è senza parole, infatti, nella fascia serale, ha appassionato un grande numero di telespettatori: 5.034.000, portando a casa uno share del 19.92%.

Angela

Vanessa Incontrada è la protagonista di “Come una madre”, serie tv da tre appuntamenti in onda da domenica 2 febbraio su Rai1, prodotta da 11 Marzo Film in collaborazione con Rai Fiction. L’attrice veste i panni di Angela, una donna coraggiosa con un grave lutto nel cuore che si ritrova suo malgrado ad affrontare un lungo viaggio, nei sentimenti e non, per ritrovare quella pace interiore perduta.

Trama

Angela ha da poco perso il suo Matteo. Aveva nove anni e a portarglielo via è stato un incidente stradale. Da quel tragico giorno sono passati pochi mesi e lei, che un tempo era così gioviale, empatica e allegra, ora è come schiacciata, spezzata da un dolore costante che la lacera dentro. Quella sofferenza l’ha resa quasi irriconoscibile, anche a se stessa. Per guarire le profonde ferite si rifugia da un’amica in piccolo centro su un’isoletta della Toscana. Lì conosce Elena e i suoi due figli, Bruno e Valentina.

Il successo

«Forse mi ha attirato proprio questo. Io sono una persona allegra, ma ho anche un lato malinconico che volevo mostrare. Angela è una donna con una vita complicata. La storia comincia infatti con la morte del figlio Matteo, di 9 anni, a causa di un incidente d’auto. Così, per il dolore, il senso di colpa e per cercare di ricominciare a vivere, si isola dal mondo. A un certo punto però incontra due bimbi e la loro madre, ma il loro rapporto verrà sconvolto quando la donna sarà uccisa e Angela dovrà fuggire con i bambini per proteggerli». Vanessa Incontrada a Tv Sorrisi e Canzoni

C’è grande attesa per la terza e ultima puntata di “Come una madre”, la fortunata serie televisiva in onda su Rai Uno.L’appuntamento finale è in programma domenica 16 febbraio 2020 e non ci resta che aspettare per capire come si evolverà la storia che vede protagonista Vanessa Incontrada nel ruolo di una madre affranta dal dolore.