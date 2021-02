Unghie 2021: arrivano le Opal Nails, preziose e di tendenza

Opal Nails. Per tutte le “nails addicted” è in arrivo una straordinaria novità. Manicure curata, certo, ma ancor più preziosa e di tendenza. Si chiamano Opal Nails e si ispirano alle mille cangianti sfumature dell’opale: le nuove unghie di tendenza del 2021 sono ricche di iridescenze e risplendono preziose, conferendo alla manicure un’aura super di classe e con innegabile stile. Il messaggio è il seguente: dare nuova vita alle unghie con un caleidoscopio di colori offrendo al contempo opzioni di cura delle unghie più sane e meno tossiche.

Opal Nails: unghie di tendenza in vista di questa annata 2021

Cosa sono le Opal Nails e come realizzarle? Su Instagram stanno già spopolando, le Opal Nails rappresentano la scelta perfetta per chi ama le nail art preziose e diverse dall’usuale manicure curata. Grazie allo smalto unghie opalescente, infatti, questa tipologia di manicure risplende tra mille sfumature facendosi notare, senza però risultare eccessivamente eccentrica o fuori luogo. Questa nuova tendenza può essere anche declinata nei toni nude del rosa o del bianco lattiginoso, ma anche rivisitata in versione super colorata. Le unghie Opal Nails si preparano a far innamorare perdutamente tantissime esperte fashioniste. Le Opal Nails si ispirano all’opale, un minerale cangiante dai riflessi arcobaleno molto vicino come nuance alla madreperla.

Abbinamenti cool e art nail

Le Opal Nails diventeranno presto un trend irrinunciabile. In abbinamento si utilizzano spesso speciali nail art foil, ossia delle particolari decorazioni unghie riprodotte su fogli laminati sottilissimi che, applicate sulle unghie, consentono di ottenere effetti incredibili e sfumature meravigliose. Queste unghie cangianti sono facilmente personalizzabili, in base al proprio gusto e stile univoco e personale. Il risultato è molto spettacolare e di impatto. Se si preferisce la gamma dei colori naturali o più semplicemente nude, è possibile applicarli ottenendo così un effetto per nulla eccessivo o troppo eccentrico. Aggiungendo qualche tocco metallizzato e un pizzico di creatività (quanto basta) con la riproduzione di grafismi e nail art più particolari, è possibile dare vita a piccoli capolavori artistici. In fondo, stiamo parlando di un’arte vera e propria riconosciuta.