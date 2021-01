Jennifer Lopez più in forma che mai! Lo scatto esplosivo postato sul suo profilo Instagram ne è la dimostrazione fisica e social: l’età per la star internazionale è solo un numero. La 51enne si è fatta immortalare in un mini costume da bagno sulla spiaggia e ha mostrato ai suoi follower un primissimo piano del suo celeberrimo lato B. “Lato B da spiaggia” ha commentato nella descrizione del post. Il risultato finale? Oltre 3 milioni di like in sole 13 ore. Non male!

Jennifer Lopez esplosiva: lo scatto del suo celebre lato B fa impazzire i fan

Jennifer Lopez rappresenta un’ideale di bellezza femminile senza precedenti. Personalità, carattere e bellezza. Tanta bellezza. Forme al punto giusto e da capogiro. Soprattutto per quanto riguarda il suo famosissimo lato B: bello, formoso e autentico. La bella Jennifer è diventata con gli anni una delle attrici e ballerine più sexy del mondo e il suo lato B oggi vale milioni e milioni di dollari. Frutto di costante allenamento e attività fisica. E ovviamente un DNA molto favorevole. Jennifer Lopez è sempre andata estremamente fiera del suo fisico tonico, tutto curve e muscoli. L’attrice dal lato B più prezioso del mondo (e assicurato contro gli incidenti), è nata in uno dei quartieri più malfamati e difficili di New York, da una famiglia portoricana di origini spagnole.

Bellezza naturale e lato B splendido

Jennifer Lopez è, senza ombra di dubbio, una bellezza naturale. Il suo lato B è da sempre una pietra miliare sin dagli inizi della sua incredibile e splendida carriera della cantante e ballerina di origini latine. Il suo mantenimento? Frutto di un duro, costante lavoro in palestra. J-Lo, infatti, testimonia sul suo profilo social di non essersi mai risparmiata con l’allenamento costante e work-out massacranti: il suo è un fondoschiena reale e autentico. Ma dietro tanta avvenenza c’è anche un’infinita serie di esercizi tonificanti, dagli squat agli affondi, senza dimenticare alzate laterali e posteriori, con e senza pesi. A seguirla, da anni, l’intransigente allenatore David Kirsch, famoso per le sue lezioni e circuiti ad alta intensità. Ovviamente unita all’attività fisica, una dieta prevalentemente proteica, quasi priva di carboidrati e zuccheri. Ecco come la star internazionale Jennifer Lopez possa mostrare un lato B senza alcuna minima presenza di cellulite, anzi, perfettamente levigato come se fosse una statua greca. E in parte lo è. Il Lato B assicurato più famoso del mondo, quello di Jennifer Lopez, ha fatto la storia. Inoltre è stato da “apripista” per il grande ritorno del Big Booty negli anni 2000