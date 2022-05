La guida dei professionisti al trucco per le cerimonie. Se anche tu hai in programma di partecipare a cerimonie importati come i matrimoni ecco gli step importati da seguire se vuoi un make up fai da te.

Hai scelto il tuo vestito. Ora è il momento di considerare la tua strategia per il trucco cerimonia. Naturalmente, trovare il giusto equilibrio tra un look fresco, ma elevato, e uno che durerà per tutta il ricevimento è un’arte delicata. L’ideale è quella di risplendere e illuminare.

Illuminati

Un bagliore naturale inizia con la giusta crema idratante. I professionisti consigliano di utilizzare due diversi tipi di fondotinta in modo da brillare solo nei punti giusti. Applica un fondotinta opacizzante al centro del viso, intorno alle pieghe della bocca, dove il naso incontra le guance e un tocco al centro della fronte. Quindi, usando uno strumento separato, applica un fondotinta luminoso, come il fondotinta, sul resto del viso e del collo dove necessario, sfumando bene. Naturalmente, una delle principali priorità, soprattutto tenendo a mente la fotografia con il flash, è tenere a bada la lucentezza. Dopo aver applicato il fondotinta, opacizza la zona T e tutte le altre aree soggette a lucentezza con una cipria fissante.

Trucco cerimonie: Scolpisci ed evidenzia dolcemente

Quando si tratta di contouring, meno è sempre di più, specialmente a un matrimonio. L’obiettivo è definire dolcemente le caratteristiche, non mascherarle o alterarle completamente. Con questo spirito, quando si tratta di “scolpire”, tutti i professionisti preferiscono un contour stick in crema. Bisogna applicarlo sotto gli zigomi e lungo la mascella, quindi lucidarlo con un pennello solido. Questo valorizza istantaneamente gli zigomi e snellisce la mascella. Dopo aver scolpito la tua carnagione, aggiungi un rossore “sano”. Non solo sulle guance, ma dappertutto. Fai schioccare un rossore brillante sulle guance e in tutti i punti in cui diventeresti naturalmente rosa se fossi al sole un po’ troppo a lungo come le tempie, la punta e il dorso del naso e lungo i contorni degli occhi per “aiutare a dare vita alla pelle”.

Prepara e definisci gli occhi

Per preparare il terreno per un trucco per gli occhi che non si muova, l’unico prodotto da considerare è il primer. È chiaro, quindi non cambierà il colore delle tue ombre ed è anche ottimo da applicare per evitare di sbavare l’eyeliner. Nel progettare il tuo look per gli occhi, infatti un morbido smoky eye o un classico occhio di gatto, è la strada da percorrere. Segui i colori bronzati, pesca, terrosi e pastello. Stare lontano da ombretti troppo rumorosi, che possono sembrare datati o scuri poiché tendono a fotografare anche più scuri di come li vedi di persona e possono rendere il tuo gli occhi sembrano più piccoli nelle immagini. Un’altra cosa da tenere a mente è la consistenza. Mentre le texture cremose danno ottimi risultati sulla pelle, la cipria è spesso una scelta migliore per il contorno occhi.

Trucco cerimonie: Labbra perfette

Indipendentemente dal tipo di look per le labbra che stai cercando, vuoi che rimanga durante i festeggiamenti. Tutti gli esperti concordano sul fatto che niente è più a prova di cerimonia di un rossetto liquido opaco con una finitura morbida e polverosa. Prima di passarlo sulle labbra, riempile con una matita lips abbinata. In alternativa, sovrapponi la matita per le labbra e il gloss, risulta una combinazione lusinghiera e a bassa manutenzione. Usa pennellate leggere per sfumare la matita sulle labbra, quindi applica il lucidalabbra solo sugli archi e al centro delle labbra. Non coprire completamente le tue labbra con il gloss, perché il tuo colore si consumerà più velocemente.

In termini di colore da scegliere, alla fine si riduce a ciò che si adatta all’armonia generale del look. In caso di dubbio, ricorda la vecchia regola del trucco occhi o labbra. Quando scegli il punto focale per il tuo trucco, scegli gli occhi o le labbra. Se indossi un labbro audace, fai un occhio più naturale, se indossi un occhio audace, scegli un colore delle labbra più naturale.