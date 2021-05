L’anno era il 2001 e i mollettoni per capelli erano di gran moda. Avanti veloce di 20 anni fino ai giorni nostri e siamo un po ‘sorpresi (ma non per questo meno felici) di vedere che questo amato trend per capelli sta facendo un grande ritorno.

Trend capelli 2021

Forse sono tutte le chiamate Zoom in cui ci troviamo in questi giorni, ma la facilità di legare i nostri capelli in un fresco acconciatura pochi minuti prima di dover accendere le nostre fotocamere è particolarmente allettante. Quindi, senza ulteriori indugi, vi presentiamo la tendenza capelli top dell’estate 2021: i capelli raccolti in pinze, mollette.

Meghan Thee Stallion ci ha regalato importanti flashback dei giorni delle scuole medie con questa voluminosa acconciatura che ha indossato ai Grammy all’inizio di quest’anno. I punti chiave per fissare questo look sono la voluminosità della base (ottenuta arricciando i capelli prima di fissarli indietro) e due ciocche sciolte su entrambi i lati del viso.

Karlie Kloss ci mostra che il messy chignon può essere super chic. Per creare un look rilassato, applica uno spray texturizzante su tutti i capelli e usa le dita per tirare indietro tutto dal viso. Tira fuori alcuni fili nella parte anteriore e usa un ferro per dare loro un’onda morbida.

Per ciocche più corte, suggeriamo di prendere spunto da Bella Hadid e separare i capelli in più sezioni per creare un aspetto più giocoso. Tutto ciò di cui hai bisogno è un pacchetto di mini elastici e un po ‘di gel per separare la parte anteriore e laterale.

Chiara Ferragni e il mollettone

Giocando in casa abbiano la nostra Chiara Ferragni che è da mesi che utilizza questo look per i capelli. Trend setter per eccellenza, l’imprenditrice digitale, racchiude i capelli in un mollettone lasciando alcune ciocche cadere sul davanti. Questo hairstyle le dona proprio perché mette in risalto tutte le sfumature di biondo e allo stesso tempo da importanza al viso. Molto raccomandato sopratutto per chi ha i capelli scalati e magari qualche ciocca più corta sul davanti. Fidatevi, vi starà benissimo!