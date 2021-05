Dal biondo “tostato” al caldo miele: ecco le tendenze dei capelli biondi degne di Instagram che vale la pena considerare prima del tuo prossimo appuntamento dal salone.

Le bionde si divertono di più? È la vecchia domanda a cui probabilmente non verrà mai data risposta, ma una cosa che sappiamo per certo è questa; i capelli biondi sono sempre in voga. E, nel 2021, ci sono più opzioni per le aspiranti bionde che mai. Dai classici aggiornati, come la bionda Bardot, a colpi di sole a “bassa manutenzione”. Con così tante opzioni disponibili, quale tonalità di biondo è davvero giusto per te?

Biondo cenere

La tendenza del biondo cenere è, fondamentalmente, una forma di balayage ad alto contrasto. Ciò significa che il tuo parrucchiere colorerà a mano un colore biondo più luminoso direttamente sui tuoi capelli per creare uno splendido effetto baciato dal sole. Non c’è da stupirsi che questo look sia così popolare; non solo fa sembrare i tuoi capelli come se avessero bagliori di luce solare intensa che li attraversano in ogni momento, ma è anche un’opzione a bassa manutenzione per le persone con i capelli più scuri.

Capelli biondi: Bardot Blonde

Il biondo Bardot è una tonalità di capelli molto nostalgica e biscottata, morbida e con toni infusi di caramello che sono meravigliosamente tonici e dall’aspetto naturale. Pensa a Brigitte Bardot e Debbie Harry, se hai bisogno di un esempio.

Biondo Hollywood

Il biondo Hollywood è super in voga in questa primavera estate 2021. Se non hai presente il colore ti basta guardare le ultime foto su Instagram caricate da Billie Eilish e Selena Gomez. Prendendo ispirazione dai social media infatti, molti clienti cercano quella trasformazione dei capelli pronti per essere immediatamente biondissimi. Attenzione! Avere sempre una consultazione approfondita con il proprio stilista prima di qualsiasi cambio di capelli e discutere come questo potrebbe funzionare per i tuoi capelli. Quelli con i capelli naturalmente più chiari potrebbero scoprire che i loro capelli sono in grado di schiarirsi un po ‘più facilmente, mentre quelli con i capelli più scuri avranno bisogno del consiglio di un esperto.

Capelli biondi: Bronde

Durante il blocco delle attività dovuto alla pandemia, alcuni clienti non sono riusciti a tendere a bada la loro ricrescita. Infatti su molte teste ora è comparso il loro naturale colore di capelli che spesso è una base più scura. Ecco quindi che i parrucchieri di tutto il mondo hanno cercato di esplorare nuove opzioni di colore dando vota al bronde. Si tratta di una bellissima radice d’ombra – alias radici drammaticamente scure – che si scioglie lentamente in punte bionde luminose e gelide.