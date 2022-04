Parliamo del trench. Questo copri abito è un capo straordinario, ottimo sia per indossare strati di maglioni comodi che per essere più casual con capi leggeri durante le stagioni di transizione. Grazie a designer moderni e ai grandi marchi di moda abbiamo la possibilità di acquistare modelli sexy con tocchi di boho, classici anni ’70 e molte altre silhouette accattivanti. Puoi facilmente combinare questo capospalla con i tuoi capi preferiti di tutti i giorni, dall’abbigliamento da ufficio all’abbigliamento da cocktail. Se vuoi distinguerti, allora è meglio scegliere un trench alla moda in tessuti moderni, stampe funky e trame meravigliose. A proposito di scarpe, allora le migliori calzature da provare sono i tacchi, tra cui stivaletti a stiletto, décolleté classiche, sandali con cinturino, ecc. Naturalmente ci sono trench con look boyfriend, che possono essere cool con sneakers o slip-on.

I modelli di Trench

Molti stili sembrano incredibilmente trendy se indossati con skinny jeans, minigonne e camicette di seta leggera. I design rilassati sono perfetti per gli amanti degli “hobo”. Immagina di indossare un trench oversize con comodi stivali flat o sandali. Il gioco di lunghezze può creare strati meravigliosi, oppure ci sono alcuni trench con ampie maniche stropicciate e cinture annodate disordinate che creano un aspetto maschile. Il trench può essere lungo e cadere oltre le ginocchia o corto come l’altezza della coscia. Vediamo molti look morbidi con forme ampie, tra cui spalle larghe, tessuti sottili e cinture annodate. La cosa grandiosa di questo fiocco è la versatilità che ti permette di indossarlo con abiti casual e eleganti.

Look 1: Indossalo tutti i giorni

Ecco infatti che se vuoi indossare il trench per tutti i giorni puoi abbinarlo o a jeans chiari con scarpe da ginnastica o con un pantalone sartoriale da uomo.

Look 2: Trench elegante

Un’altro modo per indossare il soprabito è metterci sotto un abitino oppure creare un vestito con la stessa giacca. Come scarpe, in questo caso, sono ammessi solo stivali alti con tacco o senza oppure deccolléteé.

Look 3: Abbinato con una gonna lunga

Uno stile questo molto classico e ricercato. Come Kate Middleton, abbina il trench a gonne a ruota e fai in modo che le lunghezze coincidano per dare un’idea di continuità.