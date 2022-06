La stagione 4 di Stranger Things ha recentemente raggiunto il pubblico tramite Netflix e, con essa, ha portato la sua tipica nostalgia degli anni ’80. Da una grande colonna sonora di brani a numerosi riferimenti alla cultura pop degli anni ’80, Stranger Things lavora duramente per immergere il pubblico nel periodo di tempo.

La scorsa stagione, i fan non hanno potuto smettere di ricreare i loro look preferiti nello show, con alcuni marchi di abbigliamento che hanno persino rilasciato delle ricreazioni. Fasce per capelli, scaldamuscoli, gilet e stampe classiche degli anni ’80 sono apparse nello show. E questa stagione non è stata diversa, con alcuni fantastici look degli anni ’80 che i fan vorranno senza dubbio replicare.

Il look della fascia della signora Wheeler in Stranger Things 4

Karen Wheeler ha avuto alcuni dei migliori abiti quando si tratta dell’estetica della mamma degli anni ’80 nello show. In particolare, ha avuto un’iconica scena in costume da bagno che i fan hanno adorato. Continua, nella stagione 4, ad avere alcuni dei tratti distintivi della moda classica degli anni ’80 e stabilisce il punto di riferimento per i look da mamma degli anni ’80.

La scorsa stagione, aveva riccioli morbidi e gioielli grossi come accenti di dichiarazione. In questa stagione, ha indossato una varietà di look athleisure con fasce intrecciate in stile jazzercise di vari colori e motivi. Questo è rappresentativo del grande movimento Jazzercise degli anni ’80 e di come le donne portavano lo sguardo “appena esercitato” nella loro vita quotidiana,

Pantaloni e cappello stampati di Argyle

Argyle, il nuovo amico californiano di Jonathan, ha il caratteristico look da surfista nel look degli anni ’80. Indossa diverse stampe insieme, indipendentemente dal fatto che corrispondano o meno, e completa i suoi abiti con un cappello da baseball rovesciato. Mescolare e abbinare colori e motivi luminosi è il marchio di fabbrica per eccellenza degli anni ’80.

Argyle è un personaggio secondario di Stranger Things che ha una grande energia da protagonista e comunica molto del suo fascino attraverso i suoi vestiti. Rendendoli ancora più iconici, poiché si abbinano alla sua personalità colorata. La sua persona è brillante quanto i suoi pantaloni stampati.

Il look in classe di Angela di Stranger Things 4

Con un grande elastico che è molto caratteristico del periodo e un paio di orecchini con una collana abbinata, Angela ha una visione in rosa quando fa la sua presentazione su Hellen Keller. Emana una grande energia da “it girl” e i suoi abiti comunicano la sua sicurezza. Angela potrebbe essere la ragazza meschina simbolica, uno dei riferimenti della cultura pop degli anni ’80. Ma mostra sin dalla sua prima apparizione che può tirare fuori il top della moda degli anni ’80 e continua a mettere insieme look chic senza sforzo nel resto dell’episodio.

Angela e gli amici di Rink-O-Mania

Angela non è l’unica delle nuove compagne di classe di El e Will che si veste per stupire. Quando Angela e le sue amiche fanno visita a Rink-O-Mania, sono tutte vestite con abiti classici e alla moda degli anni ’80. Sono la cricca rappresentativa dello show e il modo in cui si coordinano mostra che sono un gruppo affiatato, specialmente in contrasto con i toni più tenui di El e il vestito a forma di boxer. Le giacche di jeans a lavaggio acido con le magliette stampate al neon si sposano perfettamente con l’atmosfera vibrante degli anni ’80 della pista di pattinaggio. Il gruppo si illumina quasi con le combinazioni di colori dei loro abiti, indossando molto blu turchese, rosa e verde neon, attirando l’attenzione su se stessi e il modo in cui El li ammira.

L’abito californiano di Mike

Mike sicuramente di solito non indossa nulla di simile a quello che indossava mentre visita El and the Byers in California. Alcuni Redditor potrebbero pensare che Mike ed El non stiano insieme, ma chiaramente voleva impressionarla con un po’ di moda della West Coast. Ha una visiera stampata vivace con un bottone giallo sole e rifinisce il look con degli occhiali da sole bianchi. C’è ancora un piccolo accenno di Hawkins, tuttavia, poiché il sottostrato dell’abito di Mike rimane sul lato più semplice, fungendo da metafora della disconnessione che stanno avendo i loro due mondi.

L’abito del club del fuoco infernale di Eddie

A riempire il vuoto rock-icon-cool-boy lasciato da Billy c’è un nuovo personaggio, Eddie. All’esterno, Eddie sembra l’epitome del grunge rock degli anni ’80, ma all’interno è un’anima gentile e ha alcune delle migliori amicizie della stagione. Man mano che gli episodi vanno avanti, si toglie strati del suo aspetto per rivelare una versione più spoglia e vulnerabile di se stesso. Le magliette dell’Hellfire Club da sole sono una bella ode alla cultura di D&D dello show, ma Eddie aggiunge un tocco in più al suo outfit con una giacca di jeans adornata con spille e catene. Ha anelli su quasi ogni dito e polsini ai polsi per finirlo.

Gli abiti coordinati di Nancy e Robin

Uno dei momenti più comici di una stagione altrimenti piuttosto seria è stato quando Nancy sviluppa un piano per lei e Robin per intervistare Victor Creel fingendosi studenti universitari che lavorano a un progetto. Per apparire più professionale e ufficiale, con grande dispiacere di Robin, Nancy le regala un vestito tutto suo per l’intervista. Sono entrambi classicamente anni ’80, con pastelli rosa e blu, fiori e fronzoli. Il disagio di Robin con il look deriva dalla sua incapacità di esprimersi, il che parla del suo arco caratteriale nello show e del suo viaggio con la sua sessualità.

Steve indossa il gilet di Eddie in Stranger Things 4

Quando Steve rimane bloccato dopo aver attraversato l’apertura del Sottosopra sul fondo del lago, è a torso nudo per essere stato in precedenza sott’acqua. Fortunatamente, Eddie indossa diversi strati e presta a Steve il suo giubbotto come strato di protezione contro potenziali attacchi di creature simili a pipistrelli che volano intorno al Sottosopra. L’aspetto risultante corrisponde al coraggio di Steve che mostra nel combatterli, oltre a fungere da segno di amicizia tra i due personaggi.

Erica alla riunione dell’Hellfire Club

Alcuni Redditor potrebbero non pensare che Vecna ​​sia un cattivo eccitante, ma la sua introduzione tramite un gioco di D&D è stato un grande momento nella premiere della stagione. Ciò che lo ha reso ancora migliore è stata l’aggiunta di Erica come giocatore sostitutivo di Lucas. Erica può essere piccola, ma è abbastanza tosta per giocare con i ragazzi e il suo vestito trasuda fiducia. Aveva un maglione stampato blu brillante e gioielli a bolle luminose. La ciliegina sulla torta è stata la bandiera americana che ha usato come mantello, dimostrando che può sentirsi a casa in ogni situazione usando ciò che le sta intorno.