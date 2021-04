Molto prima che ci fossero Kendall Jenner e Gigi Hadid, c’erano le “Big Five”. Cindy Crawford, Christy Turlington, Linda Evangelista, Naomi Campbell e Claudia Schiffer sono le top model originali degli anni ’90. Con le loro gambe lunghe più un miglio, tagli di capelli iconici e facce da milioni di dollari, negli anni ’90 erano alcune delle donne più riconoscibili al mondo.

Hanno raggiunto il culto della celebrità e sono diventati personalità straordinarie che notoriamente “Non si alzavano dal letto per meno di 10.000 dollari al giorno”. Tre decenni dopo l’inizio della loro carriera, queste cinque top model sono ancora tra i volti più famosi della moda. Andiamo a vedere come sono cambiate negli anni.

Naomi Campbell: la prima top model di colore

Naomi è stata la prima modella di colore ad apparire sulla copertina di Vogue Francia e del numero di settembre di Vogue America. La pantera della moda ha fatto il suo debutto in passerella per Chanel durante la settimana della moda di Parigi nel 1986. Come una delle “Big Five” originali, la modella di origine britannica è stata dichiarata “La regina di tutte le modelle del mondo” dalla rivista Interview nel 1990.

Sarebbe negligente parlare di Naomi Campbell senza menzionare il famigerato incidente del lancio di telefoni cellulari del 2007, per cui si è dichiarata colpevole di aggressione spericolata. Ma la Campbell, 50 anni, si è ripresa. Apparentemente è senza età, infatti ha essenzialmente lo stesso aspetto di 20 anni fa e continua a fare la modella. Naomi ha chiuso la sfilata di Valentino 2019 dopo una pausa di 14 anni dal lavoro con il designer.

Claudia Schiffer

Una delle prime top model al mondo, il momento di svolta di Claudia Schiffer è arrivato quando è stata scelta da Karl Lagerfeld per diventare il nuovo volto di Chanel. La modella di origine tedesca è apparsa nell’ormai iconico video musicale di Freedom!, canzone cantata da George Micheal degli anni ’90. Successivamente Claudia diventa la testimonial per Guess, Versace e L’Oréal.

La Schiffer, che ora ha 50 anni, ha pubblicato diversi video di work out online, ha una sua linea per la cura dei capelli in collaborazione con Schwarzkopf, ha prodotto la sua collezione di abbigliamento in cashmere ed è ambasciatrice UNICEF. Ha sposato suo marito, il produttore / scrittore / regista britannico Matthew Vaughn, nel 2002. Hanno tre figli.

Cindy Crawford

Dopo aver vinto il concorso “Look of the Year” dall’Elite Modeling Agency nel 1982, Cindy Crawford ha ottenuto un ampio consenso per via del suo look tutto americano e il famoso “marchio” di bellezza: il neo sopra il labbro. È apparsa in un iconico spot della Pepsi durante lo spettacolo del primo tempo del Super Bowl del 1992 e ha ospitato House of Style di MTV, catapultandola ulteriormente nella notorietà.

Cindy Crawford, 54 anni, negli ultimi anni ha dichiarato numerose volte il suo ritiro dalle scene, dopo oltre tre decenni nel settore. Ha sposato l’uomo d’affari Rande Gerber nel 1998 e hanno avuto due figli, Presley e Kaia, rispettivamente nel 1999 e nel 2001. Kaia ha intrapreso la strada della madre ed è infatti ora una delle top model più richieste.

Christy Turlington

Soprannominata “Volto del 20 ° secolo” dal Metropolitan Museum of Art di New York, Christy Turlington ha firmato un contratto a sette cifre da record per essere il volto di Calvin Klein quando aveva solo 20 anni. Con la reputazione di essere una delle più belle modelle del settore, Christy Turlington ha trasformato la sua superlativa carriera di modella in passione per la salute pubblica e l’istruzione, conseguendo un master in sanità pubblica alla Columbia University nel 2009 e fondando l’organizzazione no profit “Every Mother Counts” l’anno successivo.

La 52enne Christy si è allontanata dal jet set per concentrarsi maggiormente sul suo lavoro dietro le quinte. Dopo aver avuto difficoltà con la nascita di sua figlia nel 2003, ha fatto il suo debutto alla regia nel 2010 con il documentario “No Woman, No Cry”. La Turlington è sposata con l’attore Edward Burns e hanno due figli.

Linda Evangelista: la top model da 10.000 dollari

Un appuntamento fisso tra le top model degli anni ’90, il camaleonte canadese dei famosi capelli corti fu l’autrice della inconscia frase: “[I] non mi sveglio per meno di $ 10.000 al giorno”. Durante il culmine della sua carriera trentennale, Linda Evangelista è stata la cover girl per eccellenza, abbellendo oltre 800 titoli e diventando una musa ispiratrice del famoso fotografo di moda Steven Meisel.

La Evangelista, ora ha 55 anni ed è ancora venerata come una delle più grandi modelle di tutti i tempi dagli operatori del settore, ed è stata definita “la top model della top model”. Ha intrapreso una partnership con Erasa, un marchio per la cura della pelle antietà. Nell’ottobre 2006, Linda ha dato alla luce suo figlio, facendo notizia in tutto il mondo per essersi rifiutata pubblicamente di rivelare il nome del padre. Cinque anni dopo, nel 2011, ha identificato per la prima volta il padre del bambino: François-Henri Pinault, che aveva sposato Salma Hayek nel 2009.